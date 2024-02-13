KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Etkinliği\'ne katıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Üniversitesi'nde gerçekleştirilen Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Etkinliği'ne katıldı. Tatar, "Doğu Akdeniz'de büyük Türk siyasetine hizmet eden KKTC Kıbrıs Barış Harekatı ile gerçek oldu" dedi.
Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yıl Etkinliği, Gaziantep Üniversitesi Mavera Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, 5.Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdin Kaya ile akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı.
"Doğu Akdeniz'de büyük Türk siyasetine hizmet eden KKTC Kıbrıs Barış Harekatı ile gerçek oldu"
Bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü çerçevesinde buradayız. Kıbrıs Barış Harekatı 50.Yılı'nda tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimizi de saygı ve sevgi ile selamlıyorum. 50 yıl uzun bir zaman, yarım asır. Yarım asır önce Başbakan Bülent Ecevit ve onun yardımcısı Necmettin Erbakan'ın talimatları ile gerçekleştirilen bu harekat güçlü bir harekat. Hem denizden hem havadan hem de karadan ve esasında koordinasyonu hiç de kolay olmayan bir harekat. Çünkü karşıda Rum-Yunan ikilisi yıllardır cephelerde hazırlığını yaptı. Gün güne Türkiye buraya çıkma yapacaksa Türk askerinin nasıl püskürtüleceği şeklinde ciddi anlamda mevziler, her türlü araç, gereç, roket, silah, bomba her türlüsü ile hazırlanmışlar ama Mehmetçik ile mücahitler birlikte o engelleri aşmışlar, ikinci harekatla da şimdiki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sınırları çizilmiş. Yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dediğimiz bilgi bir devlet. Doğu Akdeniz'de şu anda büyük Türk siyasetine hizmet eden bu devlet sizlerin o harekatı ile gerçek olmuş. Aksi takdirde 20 Temmuz 1974'te o harekat olmasaydı bugün Kıbrıs bir Yunan adası olacaktı. Oyun belliydi. Büyük Yunanistan çağrıları yapılan Kıbrıs Barış Harekatı ile bu oyunlar bozulmuş, cunta gitmiş ve demokrasi gelmiştir" ifadelerini kullandı.
"Türkiye sınırları içerisindeki herhangi bir vilayet ne ise KKTC de odur bizim için"
Gaziantep Valisi Kemal Çeber, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti birlikte hareket eden iki devlet bir millettir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki herhangi bir vilayetine ne gözle bakıyorsak o gözle baktığımız sınırlardır. Kıbrıs Barış Harekatı 50. Yıl Kutlama ve Anma Etkinliği çok emek harcanan önemli bir etkinliktir. Bu etkinlikten herkesin istifade etmesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
Gaziantep Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Özaydın ise 50. yılı geride kalan Kıbrıs Barış Harekatı'nın önemine vurgu yaparak böyle bir etkinliğe ev sahipliği yaptıkları için gururlu olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından plaket ve hediye takdimleri yapıldıktan sonra Kıbrıs Gazileri ile çekilen hatıra fotoğrafı ile etkinlik sona erdi. - GAZİANTEP
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