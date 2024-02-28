KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Kırşehir'de konferansa katıldı - Son Dakika
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KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Kırşehir'de konferansa katıldı

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre Kırşehir\'de konferansa katıldı

KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, Kırşehir'de düzenlenen 'Dünden Bugüne Kıbrıs Türklerinin Haklı Mücadelesi' konferansına katıldı. Töre, Kırşehir'deki programında tarihi yapıları ziyaret etti ve konferansta Kıbrıs Türklerinin mücadelesini anlattı.

28.02.2024 19:59  Güncelleme: 20:18
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KKTC Cumhuriyet Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Dünden Bugüne Kıbrıs Türklerinin Haklı Mücadelesi" isimli konferansa katıldı.

Töre, Kırşehir programına Valilik şeref defterini imzalayarak başladı. Valilik ziyaretinin ardından Kırşehir heyetiyle birlikte Ahi Evran Cami ve türbesini, Kırşehir Ahilik Müzesini ve Cacabey Medresesi gezen Töre, tarihi yapıları yerinde inceledi.

Ahi Evran Üniversitesi 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Dünden Bugüne Kıbrıs Türklerinin Haklı Mücadelesi" adlı konferansta konuşan Töre, 20 Temmuz şafak vakti kahraman Türk ordusunun hem havadan hem de denizden Kıbrıs'a çıkarma yaptığını söyledi. Töre, "Türk ordusu adaya çıktıktan sonra ikinci gün, BM'nin toplanarak ateşkes çağrısı yaptı. Rumlarla bir türlü anlaşılamadığı için Türk ordusunun ikinci barış harekatı başlattı. Barış Harekatlarında hemen ateşkes çağrısı yapıldı ve Türkiye buna uydu. Gazze'de 130 gündür BM, ateşkes çağrısı yapamadı. Gıda yardımını bile çok görüyorlar, sağlık yardımı yapılamıyor. Bir yandan bombalar yağıyor, bir yanda açlıktan, sağlık sıkıntısından insanlar ölüyor Gazze'de. Bu dünyada emperyalistlere ve sömürgecilere aldanmayacağız" dedi.

Program ödül töreninin ardından son buldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

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