İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: \'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi\'

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ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kobani Davası'nda verilen kararları değerlendirirken, "Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan, 50'den fazla insanımızı öldüren kişilere mahkeme nezdinde hak ettikleri ceza verildi. Ben size çıkın sokağa desem bunun bedeli olmaz mı" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Doğu Anadolu Kitap Fuarı' bu yıl altıncı kez kapılarını açtı. İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın da katıldığı açılışta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir zamanlar çadırlarda düzenlenen fuarın artık modern alanlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Sekmen. "Bilindiği gibi 2014 yılından başlayarak; Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Erzurum'un ilgisine sunduğumuz Kitap Fuarı'nı, geleneksel bir hale getirerek 10 yılda modern bir fuarcılık konseptiyle gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin prestij yatırımlarından birisi olan ve Dünya Liderimizin adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'miz sayesinde Erzurum artık fuar turizminde de iddialı bir kent haline geldi" dedi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında Kobani Davası'nda verilen kararları da değerlendirdi. Turan, şu görüşleri ileri sürdü:

"İçişleri ailesi olarak terörle mücadele başta olmak üzere bütün alanlarda Türkiye'nin huzuru için çok büyük bir mesai harcıyoruz. Başta bakanımız olmak üzere tüm ekibimiz büyük bir mücadele içindeyiz. Türkiye'de saha hakimiyetinin adeta devletin dışında hiçbir güce ait olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Terörün bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar çok kıymetli adımlar. Terörle mücadele bütün toplumun, bütün partilerin, sivil toplumların aynı derecede mücadele etmesi gereken en sorumlu alanımız. Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan, 50'den fazla insanımızı öldüren kişilere mahkeme nezdinde hak ettikleri ceza verildi. Ben size çıkın sokağa desem bunun bedeli olmaz mı? Hiç kimsenin başkasının malına zarar verme hakkı yoktur. Yargı bu konuda gerekli adımları atmıştır, atmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, ardından stantlar gezildi. Bülent Turhan, Turkuaz Yayınevi'nden çıkan "Durup Düşününce" isimli kitabını imzaladı.