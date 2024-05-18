İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi' - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi'

Geniş Video İzle

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kobani Davası'nda verilen kararları değerlendirirken, sokağı yakan ve birçok insanın ölümüne sebep olan kişilere hak ettikleri cezanın verildiğini belirtti. Turan, terörle mücadelede Türkiye'nin huzuru için büyük bir mesai harcandığını ve terörün bittiği bir dönem yaşandığını ifade etti.

18.05.2024 10:53  Güncelleme: 11:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ORHAN BOZKURT

(ERZURUM) - İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, Kobani Davası'nda verilen kararları değerlendirirken, "Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan, 50'den fazla insanımızı öldüren kişilere mahkeme nezdinde hak ettikleri ceza verildi. Ben size çıkın sokağa desem bunun bedeli olmaz mı" dedi.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği 'Doğu Anadolu Kitap Fuarı'  bu yıl altıncı  kez kapılarını açtı.  İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan'ın da katıldığı açılışta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise bir zamanlar çadırlarda düzenlenen fuarın artık modern alanlarda gerçekleştirildiğini belirtti. Sekmen. "Bilindiği gibi 2014 yılından başlayarak; Havuzbaşı Kent Meydanı'nda Erzurum'un ilgisine sunduğumuz Kitap Fuarı'nı, geleneksel bir hale getirerek 10 yılda modern bir fuarcılık konseptiyle gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyemizin prestij yatırımlarından birisi olan ve Dünya Liderimizin adını taşıyan Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi'miz sayesinde Erzurum artık fuar turizminde de iddialı bir kent haline geldi" dedi.

"TERÖRÜN BİTTİĞİ BİR DÖNEMİ YAŞIYORUZ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, konuşmasında Kobani Davası'nda verilen kararları da değerlendirdi. Turan, şu görüşleri ileri sürdü:

"İçişleri ailesi olarak terörle mücadele başta olmak üzere bütün alanlarda Türkiye'nin huzuru için çok büyük bir mesai harcıyoruz. Başta bakanımız olmak üzere tüm ekibimiz büyük bir mücadele içindeyiz. Türkiye'de saha hakimiyetinin adeta devletin dışında hiçbir güce ait olmadığı bir dönemi yaşıyoruz. Terörün bittiği bir dönemi yaşıyoruz. Bunlar çok kıymetli adımlar. Terörle mücadele bütün toplumun, bütün partilerin, sivil toplumların aynı derecede mücadele etmesi gereken en sorumlu alanımız. Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan, 50'den fazla insanımızı öldüren kişilere mahkeme nezdinde hak ettikleri ceza verildi. Ben size çıkın sokağa desem bunun bedeli olmaz mı? Hiç kimsenin başkasının malına zarar verme hakkı yoktur. Yargı bu konuda gerekli adımları atmıştır, atmaya devam edecektir."

Konuşmaların ardından fuarın açılışı yapıldı, ardından stantlar gezildi.  Bülent Turhan, Turkuaz Yayınevi'nden çıkan "Durup Düşününce" isimli kitabını imzaladı.

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: \'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi\'
Kaynak: ANKA

Kobani Davası, Bülent Turan, Türkiye, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:10 Suudi Arabistan’da kurallar yıkılıyor Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi Suudi Arabistan'da kurallar yıkılıyor! Ülke tarihinde ilk kez mayolu defile düzenlendi
10:45 İstanbul’un göbeğinde pes dedirten görüntü Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler İstanbul'un göbeğinde pes dedirten görüntü! Emekli adamı kaçırıp işkence ettiler
10:41 7 Ekim’deki baskının sembol ismi olmuştu Hamas’ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu 7 Ekim'deki baskının sembol ismi olmuştu! Hamas'ın kaçırdığı genç kadının cansız bedeni bulundu
10:24 KYK yurtları emeklilere açılıyor 1 ay boyunca bedava olacak KYK yurtları emeklilere açılıyor! 1 ay boyunca bedava olacak
10:02 Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek Servisleri kaldırılan kamu çalışanlarına destek verilecek
10:40 Husumetli aileler arasında kavga Kemer ve sopalar havada uçuştu Husumetli aileler arasında kavga! Kemer ve sopalar havada uçuştu
09:41 Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz Eski takımından Arda Güler için olay sözler: O gülerken biz kederliyiz
09:19 Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar Trafikteki yol anlaşmazlığında motokuryeyi önce dövüp sonra bıçakladılar
09:16 Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı Emniyete de sıçrayan Ayhan Bora Kaplan dosyasında bir gizli tanık daha çıktı
09:06 Vizesi reddedilenler dikkat Ücreti geri almanın bir yolu var Vizesi reddedilenler dikkat! Ücreti geri almanın bir yolu var
08:50 ABD’li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı ABD'li ünlü şarkıcının, otel koridorunda sevgilisini dövdüğü anların görüntüsü ortaya çıktı
08:46 Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu Muharrem İnce, genel merkez binasının kapısına kilit vurdu
08:23 SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı SİBERGÖZ-39 operasyonu kapsamında 20 ilde 74 şüpheliye gözaltı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2024 11:49:47. #1.11#
SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: 'Dün bir karar çıktı, sokağımızı yakan kişilere hak ettikleri ceza verildi' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement