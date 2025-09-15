Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Çiftçilere 1 Milyar TL Destek

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere sunduğu 1 milyar TL'lik destek ve 83 projeyle tarımı güçlendirmeye devam ediyor. Ziraat odası başkanları, Tahir Büyükakın'a teşekkür ederek verilen desteğin Türkiye'de örnek olduğunu vurguladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, tarımsal üretimin devam etmesi ve katma değeri yüksek ürünler yetiştirmeye teşvik ettiği çiftçilerin gelir düzeyini arttırmak için yaptığı desteklemelere devam ediyor. Tarımsal kalkınma için seradan tohuma, gübreden mazota kadar birçok alanda çiftçiye destek veren büyükşehir belediyesi, 6 yıllık süreçte çiftçilere yönelik yürütülen 83 destekleme projesini hayata geçirdi. Üreticilere 1 milyar TL değerinde destek veren büyükşehir, Kocaeli'de tarımın her geçen gün güçlenmesini sağlayacak proje ve hizmetlerine devam edecek.

"Gübre, akaryakıt, tohum desteğinin yanında eğitim de veriliyor"

İzmit Ziraat Odası Başkanı Yusuf Karaaslan, büyükşehir belediyesinin çiftçiye verdiği destekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İzmit ve Başiskele ilçelerimizde ziraat odamıza 7 bin üye kayıtlı. Bunların 3 bin 500 tanesi ÇKS'den (Çiftçi Kayıt Sistemi) yararlanıyor. Bu üyelerimizin meyve, fındık, bitkisel üretim ve hayvancılık dallarında tarımsal faaliyetleri var. Bu üreticilerimiz büyükşehir belediyesinin tarımsal ürünlerin her kaleminde verdiği destekle ayakta kalıyor. Gübre, akaryakıt, tohum desteğinin yanında eğitim de veriliyor. Biz de sahada olduğumuz için çiftçinin sürekli memnuniyetini duyuyoruz. Büyükşehir belediyesinin desteklerinin artarak devam etmesini istiyoruz. Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a verdiği destekten dolayı teşekkür ediyorum. Biz büyükşehir belediyesinden memnunuz, Allah razı olsun. Aromatik bitkilerde para getirisi olan ürünlerde her türlü imkanı sağlıyor ama biz üretici bulmakta zorlanıyoruz. Bazı belediyeler toplu iğne bile vermiyor. Kocaeli'de tüm tarımsal faaliyetlerde büyükşehir belediyesinin izi var" dedi.

"Çiftçimiz için yapılması gereken ne varsa başkanımıza ilettiğimizde asla geri çevirmiyor"

Kartepe Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Türker ise "Türkiye'nin dört bir yanını geziyorum. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çiftçiye yaptığı destekler başka hiçbir yerde yok. Türkiye'de en çok tarım Konya'da yapılıyor. Oradaki ziraat odasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteklerini anlattığımda çok şaşırıyorlar. Tahir Başkanımız bir anne ve babanın evladına yaklaştığı gibi çiftçimizim ne ihtiyacı varsa karşılıyor. Çiftçimiz için yapılması gereken ne varsa başkanımıza ilettiğimizde asla geri çevirmiyor" diye konuştu.

"Kocaeli'de Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 12 bin üye var"

Kandıra Ziraat Odası Başkanı Erdal Çetin de yaptığı konuşmada, "Biz desteklerden çok memnunuz. Kocaeli'de Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı 12 bin üye var. Bunun 9 bin tanesi Kandıra'da. Şimdiye kadar yaptıkları için kendisine teşekkür ediyoruz. Sağ olsun bizi hiç kırmıyor. Her ihtiyacımızda ve sorunumuzda yanımızda. Hiçbir zaman elimiz boş dönmedik. O anda olmaz dediklerini tekrar gelip yaptı; Araman'daki sulama havzası gibi. Destekleri saymakla bitmez. Eğer anlatırsam kitap olur. Tabi ki devamını bekliyoruz. Tahir başkanımız 'Gerekirse bütün yatırımları durdurur, tarıma destek veririm. Biz bu ülkeyi tarımla ayağa kaldırdık. Üretmezsek aç kalırız der.' Kendisine desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Tohum, gübre, sera ve mazot gibi her türlü destek çiftçiye veriliyor"

Destekten memnun kaldıklarını söyleyen Gölcük Ziraat Odası Başkanı Bekir Çanakçı, "Tahir Başkanın destekleri fazlasıyla yeterli. Çiftçi memnun. Desteklerin devam etmesini tabi ki isteriz. Tohum, gübre, sera ve mazot gibi her türlü destek çiftçiye veriliyor. Verilebilecek her türlü desteği Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kesintisiz bir şekilde yapıyor. Çiftçi bu desteklerden memnun olduğunu bize iletiyor. Bu destekler, tarımsal anlamda verime dönüşüyor. Çiftçi emeğinin karşılığını çok rahat alıyor. Çünkü tohumun, gübrenin zamanında dağıtılması çok önemli. Desteğin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. Tahir Başkanımıza eksiklerimizi ilettiğimizde sağ olsun hep yanımızda oluyor. Çiftçinin memnuniyeti çok büyük. Memnuniyetin olduğu yerde başarı geliyor, başarının olduğu yerde kazanç geliyor. Kazanç olduğu zaman da çiftçinin yüzü gülüyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ