Kocaeli Büyükşehir Belediyesi\'nden Yönetici Eğitim Programı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yönetici yetkinliklerini artırmak amacıyla bünyesinde görev yapan şube müdürlerine yönelik eğitim düzenledi.

Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram'ın katılımıyla gerçekleşen seminerlerde 85 şube müdürü ve şefler yer aldı. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge Birimi'ne bağlı yetişkin eğitimi uzmanı Seyhan Yılmam Ongun tarafından sunulan "Yönetici Yetkinliğinin Geliştirilmesi Eğitimi", farklı tarihlerde üç oturum halinde gerçekleştirildi. Kocaeli İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Akmanşen yaptığı açılış konuşmasında, "Eğitim, her seviyedeki yöneticinin hem bireysel hem de kurumsal başarıya ulaşmasında kritik bir rol oynuyor. Şube Müdürlerimizin aldıkları bu eğitimle daha güçlü ve dayanıklı bir liderlik sergileyerek, kurumun verimliliğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum." şeklinde konuştu.

"Yöneticilerimizin iletişim becerileri güçlendiriliyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanı Bayram Bayram ise "Bu eğitimlerin amacı, yöneticilerimizin kendilerini daha iyi tanımalarını sağlamak, sağlıklı bir çalışma ortamı oluşturarak ekiplere daha etkili liderlik yapmalarını sağlamak. Eğitim süreci boyunca, yöneticilerimizin sadece kendi gelişimlerine değil, aynı zamanda kurumun genel işleyişine katkı sağlamalarını da amaçlıyoruz." dedi.

Eğitimde, yöneticilerin sadece bireysel sağlıklarını değil, kurumun genel işleyişi, çalışan memnuniyeti ve verimlilik açısından da gelişim göstermeleri amaçlandı. Eğitim süresince yöneticilerin psikolojik dayanıklılığını artırarak, iletişim becerilerini güçlendirmeleri ve olumlu bir kurum iklimi oluşturulması hedeflendi. - KOCAELİ