Kocaeli'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği

Kocaeli\'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla deprem sergisi düzenledi ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirdi.

15.08.2024 11:21  Güncelleme: 11:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'de 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Marmara Bölgesinin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binalar, 1999 depreminden görüntüler, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili görseller yer aldı. Vatandaşlara 'Deprem Eğitim Kitapçığı' dağıtıldı. Alanda ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Programda ayrıca vatandaşlara, afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatırasını unutmadan, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için toplumda afet bilincini artırmayı amaçlıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kocaeli, Marmara, Deprem, Yerel, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:16 Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi Makam arasıyla insan kaçakçılığı yapan tuğgeneral, Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi
12:05 Tunç Soyer, CHP’ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı Tunç Soyer, CHP'ye genel başkan olmak istediği iddialarını doğruladı
11:44 HGS ücretlerine dev zam Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak HGS ücretlerine dev zam! Yeni tarife pazartesi gününden itibaren geçerli olacak
10:16 Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler İşte tüm merak edilenler Maymun çiçeği sadece dokunarak mı bulaşıyor, belirtileri neler? İşte tüm merak edilenler
10:00 Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu Sokak röportajı sırasında söyledikleri nedeniyle tutuklanan Dilruba, sessizliğini bozdu
18:44 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi 16 terör eyleminin talimatını veren kırmızı kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
17:57 Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon Atla kaçan firari hükümlüye nefes kesen operasyon
17:42 İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı İzinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen firari denizin ortasında yakalandı
17:38 İYİ Parti’den AK Parti’ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum İYİ Parti'den AK Parti'ye geçen Seyithan İzsiz: Tekrardan yuvamda olmanın mutluluğunu yaşıyorum
17:18 Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla “Hanımağa“ oldu Hüngür hüngür ağlayarak girdiği cezaevinde yaptıklarıyla "Hanımağa" oldu
17:18 Fransa’da 2 savaş uçağı havada çarpıştı Fransa'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı
17:14 Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi Canlı yayında deniz aslanları tarafından öpülen kadın muhabir gülme krizine girdi
16:41 Yaralılar konuştu Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır Yaralılar konuştu! Maskeli saldırganın bıçağı saplarken söyledikleri insanı çıldırtır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2024 12:59:04. #1.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement