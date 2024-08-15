Kocaeli\'de 17 Ağustos Depremi Farkındalık Etkinliği

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Kocaeli'de 17 Ağustos depremini unutturmamak ve vatandaşları deprem konusunda bilgilendirmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenledi.

Marmara Bölgesinin deprem gerçeğiyle her an yüz yüze olduğu bilinciyle pek çok çalışma gerçekleştiren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıldönümü dolayısıyla Cumhuriyet Bulvarında deprem sergisi açtı. Depremden korunma, depreme dair bilgilendirme ve farkındalık oluşturmak amacıyla açılan deprem sergisinde depremin etkilediği hayatlar ve yıkılan binalar, 1999 depreminden görüntüler, 6 Şubat merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde yapılan çalışmalarla ilgili görseller yer aldı. Vatandaşlara 'Deprem Eğitim Kitapçığı' dağıtıldı. Alanda ayrıca İtfaiye Dairesi Başkanlığı, Kızılay ve diğer arama kurtarma dernekleri tarafından stantlar kuruldu. Kurulan stantlarda kurtarma çalışmaları sırasında kullanılan ekipmanlar vatandaşlara tanıtıldı. Programda ayrıca vatandaşlara, afet öncesinde, afet anında ve afet sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıldı. Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği bu etkinlik, 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin acı hatırasını unutmadan, gelecekte benzer acıların yaşanmaması için toplumda afet bilincini artırmayı amaçlıyor. - KOCAELİ