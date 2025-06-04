Kocaeli\'de 60 Yaş Üstü Vatandaşlara Eğitim ve Tatil Programı

Kocaeli'de eğitim ve tatil programıyla 60 yaş üstü vatandaşlar hem dolandırıcılığa karşı bilinçlendi hem de sağlıklı yaş alma konusunda önemli bilgiler aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü ile Toplumsal Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ortaklığında düzenlenen eğitim, Darıca Balyanoz Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşti. Dolandırıcılardan korunmanın yollarını detaylı olarak anlatan polisler, dijital dolandırıcılığın son yıllarda artış gösterdiğini belirterek, bu konuda da vatandaşların dikkatli olmasını istedi. Bilinmeyen numaralardan gelen aramalara, kendisini polis ya da savcı olarak tanıtıp para isteyenlere ve dijital ortamlarda karşılarına çıkan linklere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan polisler katılımcıları bilinçlendirdi.

Sağlıklı yaş alma konusunda bilgi verildi

Kent genelinde aktif yaşlanmayı amaç haline getiren büyükşehir belediyesi, eğitim kampında da sağlıklı beslenme ve sağlıklı yaş alma konularına yer verdi. Kocaeli sınırlarında yaşayan 180 katılımcı ile gerçekleşen eğitimde; kronik hastalıklar, korunma yolları, hastalıklarda doğru beslenme yöntemleri gibi bilgiler verildi. 60 yaş üstüne verilen eğitimde ise yaş almaya bağlı vücudun yapı işlevlerinde oluşan değişiklikler ve olası önlemlere dikkat çekildi. Eğitim sonunda karşılıklı soru-cevap ile bireysel sorunlara yer verildi.

2 gün tatil deneyimi yaşadılar

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Şube Müdürlüğü, düzenlediği programla kentin büyüklerine dolu dolu tatil deneyimi yaşattı. 2 gün konaklamalı geçen programda eğitici seminerler büyük fayda sağladı. 50 yıldır Tütünçiftlik'te ikamet eden 80 yaşındaki Cevriye Kılıç, katıldığı Balyanoz Kampı için, "Burada çok güzel hizmet gördük. Arkadaşlarımızla sahilde yürüdük, bahçede vakit geçirdik. Büyükşehir belediyesinden Allah razı olsun. Bizleri buraya getirdi. Hepinize çok teşekkür ederim." dedi. - KOCAELİ