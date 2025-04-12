Kocaeli'de Antikkapı A.Ş. Ramazan'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocaeli'de Antikkapı A.Ş. Ramazan'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu

Kocaeli\'de Antikkapı A.Ş. Ramazan\'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında düzenlediği iftar sofraları ile 175 bin kişiyi ağırlayarak önemli bir hizmet sundu.

12.04.2025 13:09  Güncelleme: 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, kentin vazgeçilmez markası Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile 175 bin kişiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında oruçlarını açmak isteyen vatandaşların uğrak adresi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde yapılan hizmetlerle Ramazan ayında oluşturduğu iftar sofralarında 175 bin kişiyi ağırladı. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Antikkapı A.Ş., bünyesinde bulundurduğu Maide Kafe&Restoran, Antik Köfte ve bu yıl markaları arasına kattığı mahal şubeleri, düğün salonlarındaki toplu iftarlar, dış organizasyonlar ve paket yemek hizmetleri ile Ramazan'ın her günü yoğun tempoda hizmet sağladı. - KOCAELİ

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yerel Haberler, kocaeli, Turizm, Yerel, Yaşam, İftar, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocaeli'de Antikkapı A.Ş. Ramazan'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı Sokak röportajı sırasında kürtaj karşıtı kadına yumruklu saldırı
Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi Hacker, milyonlarca dolarlık kripto hırsızlığını önledi
Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı Verdiği kararla günlerce konuşulan hakem Galatasaray maçına atandı
İstanbul’un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un 3 ilçesinde kar yağışı etkili oluyor
Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri Fenomen dönerciden skandal itiraf: Her yer Hindistan sokak lezzetleri
Türk futboluna büyük darbe FIFA’dan 8 kulübe transfer yasağı Türk futboluna büyük darbe! FIFA'dan 8 kulübe transfer yasağı
Eren Elmalı’nın Galatasaray’a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı Eren Elmalı'nın Galatasaray'a gelmek için yaptığı büyük fedakarlık ortaya çıktı
Rekabet Kurulu’ndan kozmetik şirketlerine ceza yağdırdı Rekabet Kurulu'ndan kozmetik şirketlerine ceza yağdırdı
İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım İsrail medyasında dikkat çeken Türkiye analizi: Alışmamız lazım
Gözaltı sayısı 6’ya çıktı İşte Ahmet Minguzzi’nin annesine atılan tehdit mesajları Gözaltı sayısı 6'ya çıktı! İşte Ahmet Minguzzi'nin annesine atılan tehdit mesajları
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan foruma damga vuran “İsrail“ sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan foruma damga vuran "İsrail" sorusu: Elimizi vicdanımıza koyalım

13:20 Danla Biliç’i darbeden Berk Çetin’in ifadesi Görüntülere rağmen inkar etti Danla Biliç'i darbeden Berk Çetin'in ifadesi! Görüntülere rağmen inkar etti
12:40 Türkiye’nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı Türkiye'nin tavuk devine kesilen ceza miktarı büyük tartışma yarattı
12:13 Bakan Uraloğlu, Türkiye’ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ilettiler Bakan Uraloğlu, Türkiye'ye yapılan teklifi canlı yayında duyurdu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiler
11:47 Görüşmede Erdoğan’dan 13 maddelik talepleri oldu mu DEM Parti’den açıklama var Görüşmede Erdoğan'dan 13 maddelik talepleri oldu mu? DEM Parti'den açıklama var
10:29 Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler Sevgilisine verdiği 470 bin lirayı icrayla almaya kalkınca bu hale getirdiler
16:46 Görüntü Türkiye’den Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti Görüntü Türkiye'den! Domates yüklü tır devrildi, vatandaşlar olay yerine akın etti
16:38 Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı Oturduğu apartmanın müteahhidine kızdı, evini yaktı
16:33 Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti Cenaze evi çalışanı, cesedin yanından kadın meslektaşına tecavüz etti
16:19 Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü Ünlü model, genç yaşta kansere yenik düştü
16:13 İzmir’de toplu ulaşıma zam geldi İzmir'de toplu ulaşıma zam geldi
16:11 Sebebi çok konuşulur Livakovic, Fenerbahçe’den ayrılıyor Sebebi çok konuşulur! Livakovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor
16:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye konusunda Trump ve Putin ile anlayış birliği halindeyiz
16:04 Mert Hakan Yandaş’ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı Mert Hakan Yandaş'ın TFF Tesislerindeki fotoğrafı ortalığı karıştırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2025 14:01:59. #7.13#
SON DAKİKA: Kocaeli'de Antikkapı A.Ş. Ramazan'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement