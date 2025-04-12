Kocaeli\'de Antikkapı A.Ş. Ramazan\'da 175 Bin Kişiye İftar Sofrası Kurdu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden, kentin vazgeçilmez markası Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında kurduğu iftar sofraları ile 175 bin kişiyi ağırladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Antikkapı A.Ş., Ramazan ayında oruçlarını açmak isteyen vatandaşların uğrak adresi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın öncülüğünde yapılan hizmetlerle Ramazan ayında oluşturduğu iftar sofralarında 175 bin kişiyi ağırladı. Hizmet sektöründe faaliyet gösteren Antikkapı A.Ş., bünyesinde bulundurduğu Maide Kafe&Restoran, Antik Köfte ve bu yıl markaları arasına kattığı mahal şubeleri, düğün salonlarındaki toplu iftarlar, dış organizasyonlar ve paket yemek hizmetleri ile Ramazan'ın her günü yoğun tempoda hizmet sağladı. - KOCAELİ