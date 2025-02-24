Kocaeli'de Atatürk Yolcu Vapuru Elektrikli Dönüşüm Sürecine Girdi - Son Dakika
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Kocaeli'de Atatürk Yolcu Vapuru Elektrikli Dönüşüm Sürecine Girdi

Kocaeli\'de Atatürk Yolcu Vapuru Elektrikli Dönüşüm Sürecine Girdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, dizel ile çalışan Atatürk Yolcu Vapuru'nu 2027 yılında elektrikli batarya sistemiyle dönüştürmeyi hedefliyor. Proje, enerji tasarrufu sağlarken karbon salınımını azaltacak.

24.02.2025 15:46  Güncelleme: 15:48
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Kocaeli'de dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapuru, elektrikli batarya tahrik sistemiyle dönüştürülmeye hazırlanıyor. Vapurun, 2027 yılında elektrikli batarya tahrik sistemiyle hizmete alınması planlanıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği'nin Horizon Programı kapsamında dizel yakıtla çalışan Atatürk Yolcu Vapuru'nu elektrikli batarya tahrik sistemiyle dönüştürmeye hazırlanıyor. AB Yeşil Teknolojiler Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi tarafından desteklenen Horizon Programı projesi ile hem yüzde 70 oranında enerji tasarrufu sağlanacak hem de karbon salınımı azaltılarak çevreye büyük katkı sunulacak. Proje kapsamında büyükşehir yetkilileri, denizcilik sektörünün önde gelen temsilcileri, akademisyenler, mühendisler ve çevre teknolojileri alanında çalışan uzmanlar Kocaeli Kongre Merkezi'nde bir araya geldi. Düzenlenen toplantıya Avrupa Birliği yetkilileri de online olarak katıldı. Projenin ilerleyişinin değerlendirildiği toplantıda, hibrit sistemlerin teknik detayları münazara edilerek karşılaşılan zorluklara da çözüm üretilmesi hedeflendi.

"Amacımız çevre dostu teknolojilere öncülük etmektir"

Programda konuşan Büyükşehir Ulaşım Dairesi Başkanı Salih Mülayim, projenin sadece Kocaeli için değil, Türkiye ve Avrupa genelinde deniz taşımacılığında yeşil dönüşümün öncü adımlarından biri olduğunu söyledi. Avrupa'nın 12 ülkesinden 16 farklı kurumun bir araya geldiği konsorsiyumun bir parçası olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Mülayim, "Temel amacımız, deniz ulaşımında kullanılan dizel yakıtlı motorları elektrikli sistemlere dönüştürerek karbon salınımını azaltmak ve çevre dostu teknolojilere öncülük etmektir. Bu kapsamda 3 MW kapasiteli bir batarya geliştirilerek Atatürk Yolcu Vapuru'na entegre edilecektir" şeklinde konuştu.

Proje için toplam 8 milyon avro fon sağlandı

Proje kapsamında 1988 yılından bu yana İzmit Körfezi'nde hizmet veren Atatürk Yolcu Vapuru'nun dönüşümü için start verildi. Proje, Avrupa'da bu alandaki ilk dönüşüm çalışmaları arasında yer alıyor. Proje kapsamında vapurun 3 megavat kapasiteli elektrik tahrik sistemiyle çalışması planlanıyor. "FLEXSHIP" adıyla anılan projenin dönüşüm süreci kapsamında daha önce de Belçika merkezli Yeşil Teknolojiler İçin Brüksel Araştırma ve Yenilik Merkezi ile iş birliği yapılarak uluslararası toplantılar gerçekleştirildi. Avrupa Birliği Horizon Programı tarafından finanse edilen proje için toplam 8 milyon avro fon sağlandı. Bu fon ile 3 MW kapasiteli bataryaların Atatürk Yolcu Vapuru'na montajı yapılacak ve bataryalar tamamen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olacak. Elektrikli sistemle donatılacak vapur için batarya dolum istasyonları başlangıçta 2 noktada kurulacak. Ayrıca hibrit sistemle desteklenecek olan vapurun makine dairesi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın katkılarıyla güçlendirilerek desteklenecek.

2027de hizmete girecek

Onaylanan proje kapsamında araştırma, projelendirme ve fizibilite çalışmaları halen devam ediyor. Projenin 2026 yılı sonunda tamamlanması ve vapurun 2027 yılının başında elektrikli batarya tahrik sistemiyle hizmete alınması planlanıyor. Bu dönüşümle birlikte Kocaeli'ndeki deniz ulaşımında çevreci ve sürdürülebilir model oluşturulacak, enerji tasarrufu sağlanarak ekonomik verimlilik artırılacak ve yolcular için daha konforlu bir seyahat imkanı sunulacak. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Atatürk Yolcu Vapuru Elektrikli Dönüşüm Sürecine Girdi - Son Dakika

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