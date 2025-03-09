Kocaeli'de Kaza: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kaza, Tatlıkuyu mahallesi güney yanyol caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 41 AZH 799 plakalı Mondial marka motosiklet, F.Ö idaresinde seyir halinde olan 54 AEL 635 plakalı Fiat marka otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan motosiklet sürücüsünü gören çevredekiler 112 acil çağrı merkezi ekiplerine ihbarda bulundu. Kazada hafif yara alan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.