Kocaeli\'de Lise Öğrencileri İçin Tematik Yaz Kampı Düzenlendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, lise öğrencilerine yönelik 3 günlük "Tematik Yaz Kampı" gerçekleştirdi.

Kılavuz Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen kamp, Başiskele ilçesindeki Aytepe Diriliş Gençlik Kampı'nda yapıldı. Öğrencilerin yaz döneminden en verimli şekilde yararlanabilmeleri için gerçekleştirilen kampta gençler, doğa yürüyüşünden okçuluğa, açık hava sanatından kamp ateşi sohbetlerine kadar dopdolu bir programla 3 günü geride bıraktı. Akşamları ise kamp ateşi yakılarak sohbet programları düzenlendi.

Tüm ihtiyaçların Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kampın sonunda gençler, Başkan Tahir Büyükakın'a teşekkür etti. - KOCAELİ