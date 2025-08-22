Kocaeli'de Market Denetimleri Sıkı Takip Altında - Son Dakika
Kocaeli'de Market Denetimleri Sıkı Takip Altında

22.08.2025 12:17  Güncelleme: 12:19
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki fiyat uyumu, hijyen şartları ve ürün son kullanma tarihlerini titizlikle denetliyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırma yapan işletmelere idari para cezası uygularken, hijyen kurallarını ihlal edenlere karşı da cezai işlemler başlatılıyor.

Kocaeli'de kent genelinde yürütülen denetimlerde raf ve kasa fiyatı uyumu, etiket kontrolleri, hijyen şartları ile ürünlerin son kullanma tarihleri titizlikle inceleniyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, marketlerde yaptığı kontrollerde raf fiyatı ile kasa fiyatı arasında farklılık bulunan ürünlere yönelik işlem uyguluyor. Mevzuata aykırı fiyatlandırma yapan işletmeler hakkında tutanak tutuluyor ve idari süreç başlatılıyor. Denetimlerde son kullanma tarihi geçen ürünler tespit edilen işletmelere doğrudan cezai işlem uygulanıyor. Raflardan kaldırılan ürünler için yasal süreç başlatılırken, ilgili işletmelere Kabahatler Kanunu kapsamında idari para cezası kesiliyor. Market denetimleri İzmit, Gebze, Derince, Kartepe, Gölcük, Başiskele ve Körfez başta olmak üzere tüm ilçelerde eş zamanlı olarak sürdürülüyor. Zabıta ekipleri hijyen şartlarını, ürünlerin saklama şekillerini ve işletme düzenini de kontrol altında tutuyor. Vatandaşlardan gelen şikayetleri anında değerlendiren ekipler, gelen her ihbara sahada dönüş sağlıyor. Büyükşehir belediyesi, tüketici memnuniyetini esas alan bu uygulamalarla alışveriş güvenliğini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Büyükşehir belediyesi, kent genelindeki ticari işletmelerin kurallara uygun şekilde faaliyet göstermesi ve vatandaşların sağlıklı şartlarda alışveriş yapabilmesi için denetimlerin aynı kararlılıkla devam edeceğini vurguluyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

12:19
Birleşmiş Milletler, Gazze’de kıtlık ilan etti
Birleşmiş Milletler, Gazze'de kıtlık ilan etti
11:51
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
İstanbul ve Ankara dahil 10 ilde seçim anketi: Sadece bir kentimiz el değiştirdi
Kocaeli'de Market Denetimleri Sıkı Takip Altında
