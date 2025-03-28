Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis - Son Dakika
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Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti sunacak. Servisler Batı Terminali'nden hareket edecek.

28.03.2025 10:17
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mezarlık ziyareti için vatandaşlara arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmeti verecek.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Bu kapsamda vatandaşlar, mezarlık ziyareti için arife ve bayramın ilk iki günü ücretsiz servis hizmetinden yararlanabilecek. Mezarlıklara Batı Terminali'nden sabah saat 09.00'dan itibaren saat 16.00'ya kadar her saat başı ücretsiz servis kaldırılacak.

Bağçeşme Mezarlığı'na gidecek servis, Batı Terminali'nden hareket edecek ve ardından Tren Garı-Kuzey Yanyol- Leyla Atakan Caddesi, Çocuk Parkı (İzmit Lisesi Önü), Yeni Turan ve Bağçeşme Mezarlığı güzergahı olacak şekilde ücretsiz ulaşım hizmeti verecek. Asri ve Kent Mezarlığı'na gidecek olan vatandaşlar ise Tren Garı-Kuzey Yanyol-Leyla Atakan Caddesi-Santral-M. Ali Paşa-Üçyol -Eski İstanbul Yolu-İzmit Kent-Baki Komsuoğlu Bulvarı ve Kurtuluş Bulvarı güzergahı üzerinden mezarlıklara ulaşabilecek. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Ramazan Bayramı'nda Mezarlık Ziyareti İçin Ücretsiz Servis - Son Dakika
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