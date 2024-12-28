Kocaeli'de Şiddet Eğitimi ve Farkındalık Programı Tamamlandı - Son Dakika
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Kocaeli'de Şiddet Eğitimi ve Farkındalık Programı Tamamlandı

Kocaeli\'de Şiddet Eğitimi ve Farkındalık Programı Tamamlandı

Kocaeli'de Kadın ve Demokrasi Vakfı tarafından düzenlenen "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" programı, avukat, psikolog ve ilahiyatçıların katılımıyla şiddetin hukuki, psikolojik ve dini boyutlarını ele aldı. Eğitimlerin kapanışı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.

28.12.2024 09:47  Güncelleme: 09:49
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Kocaeli'de vatandaşlara şiddetin hukuki, psikolojik ve dini boyutu; avukat, psikolog ve ilahiyatçılar tarafından anlatıldı.

Kadın ve Demokrasi Vakfı (KADEM) Kocaeli Temsilciliği tarafından düzenlenen "Güven Toplumunun İnşası, Şiddetin Anatomisi ve Çözüm Yolları" isimli programın kapanışı Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, KADEM İl Temsilcisi Asuman Sert Erturan, kaymakamlar, il müdürleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı. Valilik koordinasyonunda şubat ayında başlayan eğitimler 11 ilçede gerçekleştirildi. Eğitimlerde toplam 4 bin 500 kişiye şiddetin hukuki, psikolojik ve dini boyutu; avukat, psikolog ve ilahiyatçılar tarafından anlatıldı. 12. eğitim ve kapanış programında konuşan KADEM İl Temsilcisi Erturan, "Güvenli toplumun inşasını Kocaeli'nde kurmak için şubat ayında yola çıktık. 11 ilçede eğitimlerimizi gerçekleştirdik. Bugün eğitimimiz İzmit'te. Son eğitim ve kapanış programı. Buraya geldiğiniz için teşekkür ediyorum. Biz sivil toplum örgütüyüz. Taşın altına gönlünü koyanlarız, gururluyuz" dedi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ise "KADEM, verilecek eğitimin farkındalığa çok ciddi katkı sunacağını düşünüyorum. Ülkemizin geleceği için önemli konular bu eğitimlerde ele alındı. Gençlik yapısı ve aile yapısının korunması noktasında tüm kurumlar üzerine düşeni yapıyor. Bu çalışmaları kamu kurumları olarak destekliyoruz. Emeklerinden dolayı KADEM mensuplarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş'e plaket, eğitime destek veren kamu kurum temsilcilerine ise teşekkür plaketleri takdim edildi. Program İzmit'ten katılımcı kadınlara verilen eğitim ile son buldu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Şiddet Eğitimi ve Farkındalık Programı Tamamlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kocaeli'de Şiddet Eğitimi ve Farkındalık Programı Tamamlandı - Son Dakika
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