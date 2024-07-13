Kocaeli'de Sıfır Atık Projeleri Sergilendi - Son Dakika
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Kocaeli'de Sıfır Atık Projeleri Sergilendi

Kocaeli\'de Sıfır Atık Projeleri Sergilendi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık konulu projelerini sergileyen öğrencilerin eserleri vatandaşlardan tam not aldı. Büyükşehir, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre bilincini sağlamak için okullarda yarışmalar düzenliyor ve üretilen eserleri alışveriş merkezlerinde sergiliyor.

13.07.2024 10:25  Güncelleme: 10:26
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Kocaeli'de sıfır atık konulu projelerini sergileyen öğrencilerin eserleri vatandaşlardan tam not aldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda çevre bilincini sağlamak ve bilinçli tüketiciler oluşturmak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Düşünen, sorgulayan, üreten ve aynı zamanda çevrenin iyileştirilmesi için fiilen çaba sarf eden nesil meydana getirmek adına okullarda sıfır atık konulu yarışmalar düzenleyen büyükşehir, buralarda üretilen eserleri de hafta sonları alışveriş merkezlerine sergiliyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında ilkokullar arası "Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Resim Yarışması", ortaokullar arası "Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Sanat Eseri Yarışması", liseler arası "Sıfır Atık, Enerji Verimliliği Proje" yarışması düzenlendi. Yarışmaya katılan tüm öğrencilerin eser ve projeleri alışveriş merkezinde sergilenerek çevre ve sıfır atık konularında farkındalık oluşturuldu. Ayrıca çocuklarla birlikte sıfır atık temalı hikaye kitabı okundu ve bez kalem kutu boyama etkinliği gerçekleştirildi. Alışveriş merkezlerine gelen vatandaşlar tarafından sergi büyük ilgi gördü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kocaeli'de Sıfır Atık Projeleri Sergilendi - Son Dakika

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