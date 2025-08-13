Kocaeli\'den \'Özgür Filistin\' Mesajı: Trafik Işıklarıyla Farkındalık Projesi

Kocaeli'de Filistin'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla önemli sosyal sorumluluk projesini hayata geçirildi. Şehrin kritik noktalarındaki trafik ışıklarına "Free Gaza" ve "Stop Israel" yazıları yerleştirilerek, zulme karşı güçlü duruş sergilendi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin çeşitli bölgelerinde yer alan trafik ışıklarına yerleştirilen yazılar, insan hakları ve adalet hassasiyetini kamuoyuna etkili biçimde aktardı. Bu uygulama sadece farkındalık oluşturmakla kalmayıp, barış ve insanlık için evrensel çağrı niteliği taşıyor. Buna göre yeşil ışık yandığında, trafik ışıkları üzerinde "Free Gaza" (Özgür Filistin) yazısı belirirken, kırmızı ışıkta ise "Stop İsrael" ( İsrail'i durdurun) yazısı göze çarpıyor. Filistin'de yaşanan zulme dikkat çekmek amacıyla yapılan farkındalık çalışması, Kocaeli halkı tarafından büyük destek gördü. Sosyal medyada da geniş yankı bulan kampanya, vatandaşların vicdanına dokunarak zulme karşı seslerin daha gür çıkmasına vesile oldu. Kent genelinde artan toplumsal duyarlılık, Kocaeli'nin insani değerlere verdiği önemin güçlü bir göstergesi olarak öne çıktı. - KOCAELİ