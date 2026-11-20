Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile 12 ilçe belediyesinin afet işleri ve risk yönetimi birimlerinde görevli yönetici ve teknik personel, İstanbul'daki afet koordinasyon merkezleri, AFAD birimleri ve yerel yönetimlerin çalışmalarını yerinde inceledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığınca düzenlenen teknik inceleme programında, afet yönetiminde kurumlar arası iş birliği, risk azaltma, hazırlık, müdahale ve afet sonrası iyileştirme süreçleri ele alındı.

Program kapsamında ilk olarak Ayasofya-i Kebir Camii ve Yedikule Hisarı ziyaret edildi. Heyet, Bizans ve Osmanlı dönemlerinden izler taşıyan Yedikule Hisarı'nda tarihi yapıların korunması ve afet risklerine karşı güvenliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fatih Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nde (AKOM) gerçekleştirilen sunumda, Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünün yapılanması ve faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

Belediyenin arama-kurtarma ekibi FARK'ın AFAD akreditasyon sürecini tamamladığı ve saha çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, heyet ile personel uzmanlaşması ve akreditasyon süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulunuldu.

Esenler Belediyesi AKOM ziyaretinde ise afet öncesi hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmaları ile ilçedeki kritik noktaların anlık izlenmesini sağlayan Kamera Takip Sistemi incelendi.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlüğü, belediye ve ilgili kurumların iş birliğiyle yürütülen sistemin, olayların erken tespit edilmesi ve müdahale ekiplerinin yönlendirilmesinde kullanıldığı aktarıldı.

Heyet, Esenler'de 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde bulunan ve restore edilerek Cemil Meriç Kütüphanesi ve Müzesi'ne dönüştürülen 114 yıllık tarihi askeri binayı da ziyaret etti.

Limanlarda afet koordinasyonu ele alındı

İstanbul Liman Başkanı Erol Ekmekçi ile yapılan görüşmede limanların yönetimi, denetim standartları, kıyı emniyeti ve afet durumlarında kurumlar arası koordinasyon süreçleri değerlendirildi. Ekmekçi, Kocaeli'de deniz ve liman odaklı yürütülecek afet projelerine teknik destek vermeye hazır olduklarını belirtti.

Telsiz haberleşmesinde düzenli kontrol

İstanbul Avrupa Yakası İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde düzenlenen programda, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında kurumların görev ve sorumlulukları, personel ve ekipman kapasitesinin güncel tutulması ile planların uygulanabilirliği hakkında bilgi verildi.

Afet Yönetimi ve Karar Destek Sistemi (AİDES) kullanımı ve ana ile destek çözüm ortağı kurumların sisteme dahil edilmesi de ele alındı.

Telsiz haberleşmesinde ana çözüm ortağı kurumlarla hafta içi iki saatte bir anons ve iletişim kontrolü yapıldığı belirtilerek, benzer uygulamanın Kocaeli'de de hayata geçirilmesi değerlendirildi.

Afet risklerinin önceden belirlenmesi ele alındı

Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir ile yapılan görüşmede, afet risklerinin önceden belirlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Güngören Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Müdürlüğünde 55 personelin görev yaptığı, üç arama-kurtarma ekibinin bulunduğu ve AFAD akreditasyon çalışmalarının sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

Heyet, sorumluluk alanında Kocaeli'nin de bulunduğu AFAD Anadolu Birlik Müdürlüğünü de ziyaret etti. Birlik Müdürlüğü görevine atanan Seyfullah Gök ile yapılan görüşmede, Kocaeli'de yürütülebilecek çalışmalar ve kurumlar arası iş birliği imkanları ele alındı.

Tecrübeler Kocaeli'ye aktarılacak

Teknik inceleme programında risk azaltma, arama-kurtarma ekiplerinin kapasitesinin geliştirilmesi, AFAD akreditasyon süreçleri, teknolojik sistemlerin afet yönetiminde kullanılması ve kurumlar arası haberleşme konuları öne çıktı.

Ziyaretlerde edinilen bilgi ve deneyimlerin Kocaeli'deki afet hazırlık çalışmalarında değerlendirilmesi, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri arasındaki koordinasyonun geliştirilmesi hedefleniyor.