Kocaeli Körfez'de sülfürik asit tesisi toplantısı protesto nedeniyle yapılamadı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de sülfürik asit tesisi toplantısı protesto nedeniyle yapılamadı

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Kocaeli Körfez\'de sülfürik asit tesisi toplantısı protesto nedeniyle yapılamadı
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulması planlanan sülfürik asit tesisi için düzenlenen ÇED Halkın Katılım Toplantısı, vatandaşların yoğun protestosu nedeniyle yapılamadı. Yetkililer salonu terk ederken katılımcılar toplantının gerçekleştirilemediğine dair tutanak imzaladı.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde kurulması planlanan sülfürik asit tesisi için düzenlenen ÇED Halkın Katılım Toplantısı, vatandaşların yoğun protestoları altında başladı. Islık, düdük ve alkışlarla projeye tepki gösteren vatandaşların protestosu sebebiyle yetkililer salonu terk etmek zorunda kaldı.

MODÜL Enerji Sanayi ve Ticaret Şirketi tarafından Körfez ilçesi Kabakoz mevkisinde kurulması planlanan tesise ilişkin ÇED Halkın Katılım Toplantısı, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde yapılmak istendi. Toplantının başlaması için firma yetkilileri ve ilgili görevliler salonda yerlerini aldı. Bu sırada tesise karşı çıkan vatandaşlar, siren ve düdükler eşliğinde slogan atarak projeye tepki gösterdi.

"Bu şirket buradan çıkana kadar buradayız"

Körfez Yeni Parti İlçe Başkanı Yaprak Fidancı, salonda yaptığı konuşmada, şirket yetkilileri tesisten ayrılana kadar alanda bulunacaklarını söyledi. Fidancı, "Bu şirket dışarı çıkarılana kadar burada duracağız. Zira bu fotoğrafı alıp toplantı yapılmış gibi gösterecekler. Bu şirket buradan çıkana kadar buradayız" ifadelerini kullandı. Yeni Parti Körfez Belediyesi Meclis Üyesi Erkan Uygun da şirket görevlilerine yönelik, "Siz kolonya üretimi yapmıyorsunuz. Siz sülfürik asit üretimi yapıyorsunuz" dedi.

Şirket görevlisi ise vatandaşlara, toplantının bilgi verilmesi amacıyla düzenlendiğini belirtti.

"Toplantı yapılamadı" tutanağı tutuldu

Tepkilerin artması üzerine heyet salonu terk etmek zorunda kaldı. Yetkililerin ayrılmasının ardından salondaki katılımcılar, ÇED toplantısının protestolar nedeniyle gerçekleştirilemediğine dair tutanak hazırlayarak imza altına aldı. Körfez Yeni Parti İlçe Başkanı Yaprak Fidancı ise konu ile ilgili hukuki sürecin başlatılacağını açıkladı.

Proje hakkında

Proje kapsamında tesisin yaklaşık 13 bin 346 metrekarelik arazi üzerinde, 2 bin 621 metrekare kapalı alanla kurulmasının planlandığı belirtildi. Tesiste yıllık yaklaşık 65 bin 399 ton kükürt işlenmesi ve yaklaşık 2 bin ton sülfürik asit üretimi planlanıyor. Proje kapsamında yalnızca ticari kükürtün değil; rafineri, petrokimya ve benzeri sanayi tesislerinde ortaya çıkan ve geri kazanım niteliği taşıyan endüstriyel atıkların da hammadde olarak değerlendirilmesinin planlandığı ifade edildi.

Kaynak: İHA
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