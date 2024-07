Kocaeli\'nden Gelen Turistler Eskişehir\'e Hayran Kaldı

Yerel

Kocaeli'nden Eskişehir'e gelen bir grup yerli turist şehre hayran kaldıklarını ifade etti.

Kocaeli'nden bir eğitim kurumunun turu ile gelen öğrenciler ve öğretmenler şehri adeta baştan aşağı gezdiler ve çok beğendiklerini ifade ettiler. Her sene bir başka şehre tur düzenlediklerini söyleyen öğretmenler bir daha Eskişehir'e tur düzenleme talebinde bulunacaklarını belirtti.

"Tekrardan Eskişehir'e tur düzenleme talebinde bulunacağım"

Eskişehir'e ilk defa geldiğini ve şehre hayran kaldığını dile getiren öğretmen Furkan Özbek, "Kocaeli'nden geliyoruz. Ben ilk defa Eskişehir'e geldim ve çok beğendim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin bir eğitim kurumu her yıl farklı şehirlere gezi düzenliyor. Bu yıl da Eskişehir'e düzenlendi ve buraya geldik. Eskişehir gayet güzel, tam turistlik bir yer. Ulaşım olarak her yer birbirine yakın, yaşanılabilir bir şehir. Bir günde her yeri gezip görebildik. Öğrencilerimizde çok beğendi, herkes bir daha olsa yine geliriz diyor. Yine olsa yine gelirim. Tekrardan Eskişehir'e tur düzenleme talebinde bulunacağım" ifadelerini kullandı.

"Eskişehir'in her yeri bayağı hoşuma gitti"

Tura katılan lise öğrencisi Zeynep Belinay Yıldız ise, "Ben Eskişehir'i çok beğendim, arkadaşlarım da çok güzel bulduklarını söyledi. Gezmek için gelinebilecek çok uygun bir şehir. Eskişehir'in her yeri bayağı hoşuma gitti, şu anlık sevmediğim hiçbir yeri yok. Bütün herkesin Eskişehir'e gelmesini tavsiye ederim." - ESKİŞEHİR