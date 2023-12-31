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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı - Son Dakika
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Başkan Kaplan, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. 2023 yılında yaşanan acıları hatırlatan Başkan Kaplan, 2024 yılında daha ileriye taşıyacak yatırımlara imza atacaklarını belirtti. Başkan Kaplan, yeni yılda Koçarlı'yı daha yaşanabilir ve marka bir ilçe yapma mücadelesine devam edeceklerini vurguladı.

Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
31.12.2023 - 12:27,
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Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Kaplan, kutlama mesajında, 2024 yılının tüm insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesi temennisinde bulundu. 2023 yılında yaşanılan acıların hafızalardan silinmeyeceğini ifade eden Başkan Kaplan, "Üzüntü ve sevinçleriyle bir yılı daha geride bırakıyoruz. 2023 yılında bir taraftan Cumhuriyetimizin 100. Yılı coşkusunu yaşarken diğer taraftan 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketini, Filistin'de İsrail tarafından yaşatılan insanlık dışı vahşeti ve son günlerde ki kahraman vatan evlatlarımızı şehit verdiğimiz acıları yaşadık. Temennimiz 2024 yılında bu tür acıların hiç yaşanmaması" dedi.

Acısıyla, tatlısıyla geçen bir yıl sonrasında, 2024 yılında da Koçarlı'yı daha ileriye taşıyacak yatırımlara imza atmak için durmaksızın çalışacaklarını dile getiren Başkan Kaplan, " Türkiye Yüzyılı'nın başlangıcı olan 2023 yılını geride bırakırken yeni beklentilerle yeni bir yıla Koçarlı Yüzyılına giriyoruz. Koçarlı'mızı daha güzel yarınlara taşımak için yaptığımız çalışmaların verdiği heyecanı, sevinci ve gururu ile hep birlikte yaşadığımız 2023 yılını geride bırakıyoruz. Daha önceki yıllarda olduğu gibi 2023 yılında da sürdürülebilir ve yenilikçi çalışmalarla Koçarlı'yı daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalıştık. Hayata geçirdiğimiz çalışmalarımızın temeline, vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmeyi, huzur ve güven içerisinde yaşamalarını koyduk. Şeffaf, adil ve katılımcı yönetim anlayışımızı daha da geliştirerek, 2024 yılında güzel ilçemizi daha da ileriye taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan ayrıca "Göreve geldiğimiz gün içimizde var olan ilçemize hizmet etme aşkımızın ilk günkü heyecanla 2024 yılında da devam edeceğine hiçbir hemşerimizin şüphesi olmasın. Allah yeni yılda İlçemizi daha yaşanabilir ve marka bir ilçe yapma mücadelemizde bizlere güç kuvvet versin. 2024 yılının Koçarlı'mıza, Aydın'ımıza, ülkemize ve bütün insanlığa sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diliyor, depremlerin, savaşların yaşanmadığı ilçemiz ve ülkemiz olmak üzere tüm dünyada barışın egemen olduğu, tüm insanlık için mutluluk ve huzur ortamının sağlandığı bir yıl olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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