Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz kurslarını ziyaret etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz kurslarını ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz kurslarını ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yaz kurslarında eğitim alan gençlerle bir araya geldi. Başkan Çolakbayrakdar, gençlerin gelişimi ve mutluluğu için çalıştıklarını vurgulayarak, çocukların yaz tatillerini verimli hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti.

06.08.2024 12:43  Güncelleme: 12:45
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sportif faaliyetlerde eğitim veren yaz kurslarını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Onların yoğun ilgisiyle karşılaşan ve her zaman olduğu gibi gençlerin yanlarında olacağını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, çocukların ailelerine hitaben, "Sizlerin evlatları, bizim de evlatlarımızdır. Bu bilinçle, onların gelişimi, eğitimi ve mutluluğu için en iyi şartları sağlamak adına büyük bir özen ve titizlikle çalışıyoruz" dedi.

Tuna, Sümer ve Gül Park'ta eğitim alan çocuklarla bir araya gelen Başkan Çolakbayrakdar, onların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Futbol, basketbol ve voleybol gibi farklı branşlarda eğitim gören öğrencilerin performansını izleyen Başkan Çolakbayrakdar, etkinliklere eşlik edip, onlarla sohbet etti. Çocuklar ise 'En büyük başkan bizim başkan' tezahüratlarıyla Başkan Çolakbayrakdar'a sarılarak duydukları sevgiyi yansıttı. 'Çocuk gülerse dünya güler' anlayışıyla gece gündüz demeden çalıştıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar, "Yapmış olduğumuz bütün projeler geleceğimizin teminatı evlatlarımız içindir. Bütün gayretimiz; çocuklarımızın daha iyi bir Kocasinan ve daha güzel bir Kayseri'de yaşamaları içindir." dedi

Başkan Çolakbayrakdar, çocukların yaz tatillerini verimli hale getirmeyi amaçladıklarına dikkat çekerek, "Kocasinan Belediyesi Yaz Spor Okulları sayesinde çocuklarımızı sporla buluşturuyoruz. Onlara, tatillerini daha verimli geçirmeleri için spor yapma imkanı sağlıyoruz. Çocuklarımız, arkadaşlarıyla aynı ortamda aynı duyguları paylaşarak, farklı ortamlardan uzaklaşıp burada spor yaparak zaman geçiriyorlar. Ayrıca, değerler eğitimi alan kulübümüzün lisanslı 75 sporcusu da aynı mekanda spor yapıyor. Belediye olarak, sadece fiziki alanda ve insanların işlerini kolaylaştıran projelerle sınırlı kalmıyor, aynı zamanda insanların hayatına değer katan, çocuklara, yaşlılara, kadınlara ve erkeklere her alanda destek olmanın kaygısını taşıyoruz. Ailelerin hayatına dokunabilmek, sosyal anlamda ihtiyaçlarına destek olabilmek için projeler geliştiriyoruz. İnsan odaklı belediyecilik yapıyoruz. Her yaş grubuna hitap eden ve onların hayatına değer katacak hizmetler sunmak için çalışıyoruz. Bu doğrultuda Kocasinan Akademi, Çocuk Kulübü, Spor Kulüpleri, Sinan Kütüphaneleri, Gençlik Merkezleri gibi birçok birimimiz vatandaşlarımıza hizmet vermektedir. Tüm gençlerimize sağlıklı yarınlar diliyorum. İnşallah güzel günlerde büyüyüp, ülkemize faydalı birer evlat olurlar. Ailelerimize sağlıklı günler dilerken, bilmenizi isterim ki sizlerin evlatları, bizim de evlatlarımızdır. Bu anlayışla, tüm çocuklarımıza hizmet vermek için Kocasinan Belediyesi ve Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayız. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Yavrularımızın geleceği için, yarınları için, huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesile ile yaz tatillerini bu şekilde verimli değerlendiren öğrencilerimizi kutluyor, eğitmenlerimizi de tebrik ediyorum. Çünkü özverili çalışmalarıyla gençlerimiz ve çocuklarımızla aralarında iyi bir sinerji oluşmuş" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, eğitimlerin devamı konusunda talepte bulunan çocuklara hitaben; "Her zaman yanlarında olduğumuz çocuklarımıza gönülden verdiğimiz desteği artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu.

Antrenmanlarda büyük bir keyifle hem eğlenen hem de öğrenen genç ve çocuklar da; keyifli, eğlenceli ve fiziksel gelişimleri açısından verimli vakit geçirdiklerini belirterek, spora verdiği önem ve yaptığı hizmetlerden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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