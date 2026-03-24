Milli Takım kampına damga vuran görüntü

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından birbirlerini sosyal medyada takipten çıktıkları ve aralarının bozuk olduğu öne sürülen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün, A Milli Takım antrenmanında gündem oldu.

İDDİALARI BOŞA ÇIKARDILAR

Uzun süredir aralarında sorun olduğu konuşulan iki futbolcunun antrenmanda samimi halleri dikkat çekti. Kerem ve Yunus'un birlikte gülüp sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

NEŞELİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin idman sırasında oldukça rahat ve neşeli oldukları görülürken, aralarındaki buzların eridiği yorumları yapıldı. Ortaya çıkan görüntüler, Milli Takım içindeki birlik ve beraberlik açısından olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.