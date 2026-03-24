Milli Takım kampına damga vuran görüntü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Milli Takım kampına damga vuran görüntü

24.03.2026 09:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'ye transfer olan Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün arasındaki anlaşmazlık iddiaları, A Milli Takım antrenmanında boşa çıktı. İkilinin samimi ve neşeli halleri, kameralara yansıdı. Bu durum, Milli Takım içindeki birlik ve beraberlik açısından olumlu bir tablo olarak yorumlandı.

Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferinin ardından birbirlerini sosyal medyada takipten çıktıkları ve aralarının bozuk olduğu öne sürülen Kerem Aktürkoğlu ile Yunus Akgün, A Milli Takım antrenmanında gündem oldu.

İDDİALARI BOŞA ÇIKARDILAR

Uzun süredir aralarında sorun olduğu konuşulan iki futbolcunun antrenmanda samimi halleri dikkat çekti. Kerem ve Yunus'un birlikte gülüp sohbet ettiği anlar kameralara yansıdı.

Milli Takım kampına damga vuran görüntü

NEŞELİ ANLAR DİKKAT ÇEKTİ

İkilinin idman sırasında oldukça rahat ve neşeli oldukları görülürken, aralarındaki buzların eridiği yorumları yapıldı. Ortaya çıkan görüntüler, Milli Takım içindeki birlik ve beraberlik açısından olumlu bir tablo olarak değerlendirildi.

Son Dakika Spor Milli Takım kampına damga vuran görüntü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • hr666k52wp hr666k52wp:
    Arnavut mahallesi Küçükçekmece Sultanmuratlı yunus akgün 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi Belediye Başkanı restoranda çıkan kavgada darbedildi
Yıllar sonra bir ilk Türkiye’nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi Yıllar sonra bir ilk! Türkiye'nin dev televizyon kanalı logosunu değiştirdi
Resmi açıklama geldi Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor Resmi açıklama geldi! Osimhen, 100 yıllık kulübü satın mı alıyor?
Trump: İran’la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi Trump: İran'la verimli görüşmeler yaptık, saldırılar 5 gün ertelendi
Dün gece sen de uyuyamadın mı İşte nedeni Dün gece sen de uyuyamadın mı? İşte nedeni
Aleyna Kalaycıoğlu’nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle Aleyna Kalaycıoğlu'nun sorgu sırasında sürekli tekrarladığı cümle
Savaşa değil maça gittiler İşte sonuç Savaşa değil maça gittiler! İşte sonuç
Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü Markette dehşet: 19 yaşındaki müşteri böyle öldürüldü
Ülke yanıyor Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu Ülke yanıyor! Protestocuların hedef aldığı yer başbakanın konutu
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş

10:53
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
Dev zammın ardından akaryakıta bu kez indirim geliyor
10:48
Bakan Gürlek’in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
Bakan Gürlek'in tapu kayıtlarını sorgulayan memur, her şeyi itiraf etti
10:31
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
Ester ile aşk yaşayan Mbappe: Paris’te çok iyi bir tedavi süreci geçirdim
10:19
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
Araç muayene sisteminde köklü değişiklik: İşte tüm detaylar
10:17
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş Türkiye’nin kapısını çaldılar
Savaşta ilk geri adım bakın kimden gelmiş! Türkiye'nin kapısını çaldılar
10:14
Gözler 4 Nisan’da Fenerbahçe’de bomba seçim iddiası
Gözler 4 Nisan'da! Fenerbahçe'de bomba seçim iddiası
09:47
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu’nun aylık geliri
Futbolcu cinayetinden tutuklanan Aleyna Kalaycıoğlu'nun aylık geliri
08:55
Erol Köse’nin vasiyeti ortaya çıktı
Erol Köse'nin vasiyeti ortaya çıktı
08:41
Çin’den İsrail’deki vatandaşlarına ’’ülkeyi derhal terk edin’’ çağrısı
Çin'den İsrail'deki vatandaşlarına ''ülkeyi derhal terk edin'' çağrısı
08:25
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
Aleyna Kalaycıoğlu tutuklama kararını duyunca ağlama krizine girdi
08:04
Akaryakıta çifte zam Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Akaryakıta çifte zam! Motorin fiyatı 80 lirayı geçti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 11:08:07. #7.12#
SON DAKİKA: Milli Takım kampına damga vuran görüntü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.