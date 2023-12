Kocasinan Belediyesi\'nden gençlere hayvan sevgisi

Kocasinan Belediyesi tarafından Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirerek, gençlere hayvan sevgisini aşılamak için hayata geçirilen ve onlarca çeşit kedinin yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası' yoğun ilgi görüyor. Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Hem Kayseri hem de Türkiye'de belediyecilik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz" dedi.

Kocasinan Belediyesi tarafından gençlere hayvan sevgisini aşılamak için hayata geçirilen çalışmayla üniversite öğrencileri, 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nı ziyaret edip, can dostlara sevgilerini yansıttı. Küçük dostlarla keyifli anlar yaşayan gençler, Kocasinan Belediyesi'nin küçük dostlar için gerçekleştirdiği çalışmaların övgüye değer olduğunu belirterek, "Biz hayvanları seviyor ve onlara değer veriyoruz. Kedi kasabasında da her türlü ayrıntı düşünülmüş, ellerinize emeğinize sağlık. Kocasinan Belediyesi'nin de aynı hassasiyeti göstermesi bizleri gerçek manada memnun ediyor. Bu gibi çalışmaların artarak devam etmesini ve diğer kurumlara da örnek olmasını diliyoruz. Bu hizmetlerden dolayı Kocasinan Belediye Başkanı Sayın Ahmet Çolakbayrakdar'a çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Kayseri'de yine bir ilki gerçekleştirdiklerini hatırlatan Başkan Çolakbayrakdar ise "Küçük Dostlar Kedi Kasabası' ile çocukların hayvanları daha iyi yakından tanımalarına ve sevmelerine imkan sağlıyoruz. Bu mekan hatta hayvan fobisi olanlara hayvan sevgisi aşılarken hayvan fobilerinden kurtulmalarına da katkı sağlıyor. Açılmasına kısa zaman olmasına rağmen hemşehrilerimin gösterdiği ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Tüm canlıların Kocasinan'da değerli ve önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar; "Kocasinan Belediyesi olarak sıra dışı farklı projeler yapıyoruz. Belediyelik faaliyetlerinin her alanında en iyisini yapıyor ve gayret ediyoruz. Her bir mahallemizde örnek işler gerçekleştiriyoruz. Yakut Mahalle'mize kazandırdığımız 10 bin metrekare yaşam alanı içerisinde yer alan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda onlarca farklı çeşit kedi bulunuyor. Çocuklar ve gençler, buraya geldiği zaman kedilerle keyifli vakit geçiriyorlar. Yaratılmışın en şereflisi 'Eşref-ı Mahlük' olan insana hizmet ediyoruz ama bununla birlikte çevremizi paylaştığımız Allah'ın can vermiş olduğu bütün mahlükatı, Allah'ın şefkat nazarıyla onlara bakabilmenin yaklaşımı içerisindeyiz. 7 yıl önce hayata geçirdiğimiz Küçük Dostlar Ambulansı, tüm Türkiye'ye örnek oldu. Hz. Peygamberimizin (S.A.V) sahiplenmiş olduğu 'Müezza' isimli kedisi var. Peygamberimizin ümmeti olarak bu yaptığımız hizmet, şefkat göstermek adına örnek bir çalışmadır. Ayrıca büyük bir alanda kedi ve köpeklerin ayrı olarak yer aldığı hayvan barınağı projesini de hayata geçireceğiz. Özellikle hoşgörü diyarı Kayseri'mizde yaptığımız hizmetlerle tüm canlıların bizim için değerli olduğunu göstermiş oluyoruz. Böylelikle hizmetlerimizle hem doğaya hem de insanımıza katkı sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Öte yandan küçük dostlara 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren Kocasinan Belediyesi Veteriner Müdürlüğü, Kayseri'de ilk olan ve yaklaşık 500 metrekare alan üzerine hazırlanan 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda kedilerin doğal yaşam şartlarına uygun mekan oluşturdu. Kedilerin tedavi, beslenme ve barınma gibi ihtiyaçların karşılandığı merkezde; alanında uzman ve veteriner hekim gözetiminde evcil hayvanlara uygulanan tüm bakımlar gerçekleştiriliyor. 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nın içerisinde; steril kum havuzu, kedi oyun alanı, bungalov evler, kedi köprüsü, yapay çim, tünel, tırmanma parkuru, tırmalama ağacı, beslenme üniteleri, toplu yaşam alanları, berber, bakkal, otel gibi bölümler ve donatılar bulunuyor. Küçük dostlar mahallesi ve tekir parkı gibi renkli mekanların yer aldığı 'Küçük Dostlar Kedi Kasabası'nda; Ankara ve Van kedisi, tekir, bombay, Norveç, british shorthair, scottish fold, mavi Rus kedisi, İran kedisi, siyam, chinchilla, bengal kedisi, exotic shorthair gibi kedi türlerinden yaklaşık 28 kediye ev sahipleri yapıyor. - KAYSERİ