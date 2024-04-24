Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' başladı

Kocasinan Belediyesi\'nin ev sahipliğinde düzenlenen \'Çocuk Şenliği\' başladı

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 'Çocuk Şenliği' başladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinlikte yaptığı konuşmada, vatandaşları mutlu etmek için çalıştıklarını belirtti. Şenlikte çeşitli etkinlikler ve gösteriler düzenlendi ve çocuklar keyifli vakit geçirdi.

24.04.2024 13:43  Güncelleme: 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocasinan Belediyesi, Kocasinan Kaymakamlığı ve Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle hazırlanan ve 3 gün sürecek olan 'Çocuk Şenliği' başladı. Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Bütün gayretimiz, vatandaşlarımızı daha mutlu etmek içindir" dedi.

Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde Sümer Yenimahalle'deki Sümer Parkı'nda düzenlenen Çocuk Şenliğine; Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay, Kocasinan İlçe Milli Eğitim Müdürü Adnan Göllüoğlu, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Rabiye Özlem Ulutabanca, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, vatandaşlar, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Tüm dünya çocuklarının bayramını kutlayan Başkan Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi olarak hayatın her alanında yer aldıklarını vurgulayarak, "Bütün çocuklarımız, daha güzel Türkiye ve Kayseri'de yaşama imkanı bulsunlar diye yoğun gayret sarf ediyoruz. Özgür bir şekilde bu topraklarda yaşamamıza vesile olan ve çocuklarımıza bu bayramı armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyorum. Ebediyete intikal eden bütün şehitlerimize rahmet diliyoruz. Dünya üzerinde hiçbir toplumda çocuklarının bayramı olan ikinci bir millet ve ülke daha yoktur. Sadece Türk Milletine ve Türkiye Cumhuriyeti'ne özgü, çocuklarımızın bayramı olan milletiz ve devletiz. Bizim evlatlarımız, bu noktada şanslılar. Bütün dünya çocukları da bu bayram vesilesiyle bir çatı altında sevgi, barış ve kardeşliği buradan bütün dünyaya haykırıyor. Bundan dolayı çocuklarımızın gözlerinden öpüyoruz. Kocasinan Belediyesi olarak vatandaşlarımıza daha huzur içerisinde yaşamalarına imkan sağlamak ve onların hayatlarını kolaylaştırmak ve refahını artırmak bizim çalışmalarımız öncelikleridir. Ama yeni dönemin mottosunda insanların yaşadığı ortamda daha mutlu yaşamalarına imkan sağlayacak her işte biz varız. Gerek milli gerek manevi bayramlarımızda gerekse farklı etkinliklerle 7'den 70'e herkesle bir arada olup, güzellikler yaşatıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Geleceğin Türkiye'sini inşa etmek noktasında her zaman desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kocasinan Kaymakamı İlhan Abay ise Kocasinan Belediyesi'nin hizmetlerinden dolayı Başkan Çolakbayrakdar'a teşekkür ederek, "Öncelikle tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutluyorum. Bu güzel festivalde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

İlçede okullar arasında kültür ve sosyal alanında dereceye girenlere ödülleri verildikten sonra folklor gösterileri, müzik-koro, çocuk tiyatrosu, Hacivat - Karagöz, palyaço, oyun grupları olmak üzere çeşitli gösterilerin yer aldığı etkinlikte çocuklar, keyifli vakit geçirdi. Çocukların yoğun katılımıyla gerçekleşen etkinlik, renkli ve eğlenceli görüntülere sahne oldu. Kocasinanlı çocukların doyasıya eğlendiği etkinlikte, Kayserililer gün boyu bayram coşkusu yaşadı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi, Kocasinan, Çocuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:47 Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü Firar eden kraliyet atları yüzünden ortalık kan gölüne döndü
13:23 İYİ Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP’ye katıldı İYİ Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Yanıkömeroğlu, CHP'ye katıldı
12:09 Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir Adalet Bakanı Tunç: DEM Parti teröre desteğe devam ederse kapatılabilir
11:59 Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti Satamadığı soğanı bedava yapınca 3 bin kişi tarlaya akın etti
11:46 Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM’deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı Kamuda tasarrufun ilk adımları TBMM'deki 23 Nisan resepsiyonunda atılmaya başlandı
14:12 Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü Yanlışlıkla ayağını ezdiği kişinin hastane masraflarını ödemeyi reddeden esnaf, bıçaklanarak öldürüldü
13:50 Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam’ın cesedi, Bahreyn’deki morgda bulundu Bir yıl önce kaybolan Taylandlı model Kaikan Kaennakam'ın cesedi, Bahreyn'deki morgda bulundu
13:37 Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor Dominik Livakovic, Sivasspor maçındaki penaltı pozisyonunu yorumladı: Müdahalem rakibin vuruşunu engellemiyor
13:15 Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı Haluk Levent, kanserle mücadele eden ablası için saçlarını kazıttı
12:55 TikTok yetkilileri 2’nci kez TBMM’ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar TikTok yetkilileri 2'nci kez TBMM'ye davet ediliyor: Kapatılmasını istiyoruz diyorlar
12:49 Gelir çok ama vergi ödeyen yok Sosyal medyada paylaşılan fişler ’’Vay halimize’’ dedirtti Gelir çok ama vergi ödeyen yok! Sosyal medyada paylaşılan fişler ''Vay halimize'' dedirtti
12:17 Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi Yargıtay Başkanı 21. turda da seçilemedi
11:41 Kayıp ekonomist Korhan Berzeg’den 313 gün sonra haber geldi Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'den 313 gün sonra haber geldi! Korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2024 14:30:35. #1.13#
SON DAKİKA: Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 'Çocuk Şenliği' başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement