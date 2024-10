Kocasinan, Dünya Kız Çocukları Günü\'nde Eğlenceli Etkinlikler Düzenledi

Yerel

Kocasinan Çocuk Kulübü, Dünya Kız Çocukları Günü için düzenlediği etkinliklerle çocuklara hem eğitici hem de eğlenceli bir gün yaşattı. Programa eşi Fatma Çolakbayrakdar ile birlikte katılan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Etkinliklerimizle hem çocuklarımızın yüzünü güldürüyor hem de onları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

Kayseri'nin en büyük sosyal tesisi olan Erkilet Ertuğrulgazi Mahallesi'ndeki Kocasinan Akademi'de düzenlenen etkinlikte, Başkan Çolakbayrakdar çocuklarla yakından ilgilendi. Etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de tiyatro oyunlarıyla keyifli vakit geçirdi. Başkan Çolakbayrakdar, eşi Fatma Çolakbayrakdar ve çocuklarla birlikte boncuklardan bileklik hazırladı. Renkli ve eğlenceli görüntülere sahne olan etkinlikte Başkan Çolakbayrakdar, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Yapılan yatırımlarla çocukları geleceğin güçlü Türkiye'sine hazırladıklarını vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, "Çocuk gülerse dünya güler" anlayışıyla çalıştıklarının altını çizerek, "Öncelikle Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutluyorum. Her zaman söylediğim gibi, önceliğimiz geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızdır. Yapılan her hizmet, çocuklarımız içindir. Her bir çocuğumuz bizim için ayrı bir değer ve zenginliktir. Kocasinan Belediyesi olarak onları geleceğe daha donanımlı hazırlayabilmek ve dünyadaki akranlarıyla yarışabilmeleri için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Çocuk Kulübü, Gençlik Kulübü, Kocasinan Spor Kulübü, Kocasinan İnovasyon Merkezi, Gençlik Merkezi ve Kocasinan Akademi gibi hizmetlerle, çocuklarımızın zeka seviyelerini geliştiren etkinlikler sunarken bir yandan da teknolojik altyapı imkanı sağlıyoruz. KOCAFEST ile TEKNOFEST'in altyapısını Kayseri'mizden oluşturuyoruz. Başarılı çocuklar yetiştirip, geleceğin insansız hava araçlarını ve model uçaklarını üretebilecek teknoloji imkanı sunuyoruz. Bu noktada tüm ailelerimize sesleniyorum Kocasinan Belediye Başkanı olarak her zaman yanınızdayım. Bir çocuğun başarısı, yeteneği veya ihtiyaçları konusunda her zaman buradayım. Vatandaşlarımıza hizmet etmek için her daim yanlarındayım. Kocasinan'ın her köşesinde bu tür etkinlikleri artıracağız. Hem çocuklarımızın yüzü gülerken hem de eğitimlerle onları geleceğe hazırlamak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, sözlerini "Özellikle çocuklarımızın yüzlerinin gülmesi, mutlu ve huzurlu hissetmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Onlar bizim baş tacımızdır" diyerek tamamladı.

Çocuklar ise unutulmaz anlar yaşadıklarına değinerek, "Etkinlik çok güzeldi, heyecanla hem eğlendik hem de farklı şeyler öğrendik. Bize bu imkanı sağlayan belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz "diye konuştu. - KAYSERİ