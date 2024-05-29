Kolombiya'da Boğa Güreşleri Yasaklandı

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Kolombiya Kongresi, boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını Kolombiya Kongresi, boğa güreşlerinin yasaklanmasını öngören yasa tasarısını oyladı. Boğa güreşlerinin 2027 yılı itibariyle yasaklanmasını öngören yasa tasarını kongrede kabul edildi. Yasa tasarısının Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun imzasıyla yasalaşması bekleniyor. Yasa tasarısını desteklediği bilinen Petro, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvanların ölümünden zevk alanlar, sonunda insanların ölümünden de zevk alacaklardır. Tıpkı kitapları yakanların sonunda insanları yakmaları gibi" ifadelerini kullandı.

Boğa güreşlerini destekleyenler ise, kararın yasalaşmasıyla çok sayıda kişinin işsiz kalacağını savunuyor. Tasarının etkilerinin azaltılması için 3 yıllık bir geçiş süreci öngörülüyor ve boğa güreşlerinden geçinen kişilerin alternatif kaynaklar bulabilmesi için yardım teklifi edileceği aktarıldı.

Kolombiya, yasağı getiren son ülke oldu

Kolombiya, Latin Amerika'da boğa güreşlerini yasaklayan son ülke oldu. Arjantin, Küba, Uruguay, Brezilya ve Şili'de de yasaklanan boğa güreşlerine Ekvador, Meksika, Peru ve Venezuela'da hala izin veriliyor. Meksika ise 2022 yılında boğa güreşlerini yasaklasa geçtiğimiz Aralık ayında yasağı kaldırdı.

Ülkede popüler

Kolombiya'nın İspanyol sömürge dönemlerinde tanıdığı boğa güreşleri, ülke genelinde oldukça popüler. Ülkenin başkenti Bogota'nın yanı sıra Medellin ve Manizales kentlerinde binlerce kişi boğa güreşlerini izlemek için arenaları dolduruyor. - BOGOTA