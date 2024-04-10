Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: \'Elimiz Hep Komşularımızın Üzerinde Olacak\'

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HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERAMAN: KERİM UĞUR

Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısında çok fazla artış olduğu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Biz hiçbir komşumuzun, hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Elimiz hep komşularımızın üzerinde olacak." dedi.

İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Konak Belediye Başkanı seçilen CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ramazan Bayramı'nın huzur, mutluluk, barış ve güzellikler getirmesini dileyen Mutlu göreve başlar başlamaz, küçük dokunuşlarla daha temiz, daha iyi aydınlatılmış, daha güvenlikli bir Konak için çalışmaya başladıklarını ifade etti.

Mutlu, "Sokak hayvanlarıyla ilgili ilk çalışmamızı Veteriner Hekimleri Odasıyla yaptık. Mobil cihazımızla birlikte onların daha az üremesini sağlayacak operasyonlar ve çeşitli tedavi yöntemleriyle hemen dokunuşa başladık. İlk etapta isteğimiz hızlıca bir emekli lokali ve mahallelerde kreşleri açmaya başlamak. Yirmi dört saat açık kütüphane gibi gençlik merkezleri açmak. Bunlar gündelik hayatlarında yaşayanların dokunduğumuz, bizim geldiğimizi hissedeceği çalışmalar. En kısa sürede başlamak istiyoruz. Asfaltlama, kaldırımlar, bunlar hep konumuz.

"EMEKLİLER KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDECEK"

Yeni dönemde hayata geçecek Emekli Lokali projesinin detaylarını da paylaşan Mutlu şunları söyledi:

"Emekliler, herhalde Türkiye'de hiç olmadığı kadar kent yoksulu konumuna düştüler. İzmir, Konak için bunu söyleyebilirim. İlçe olarak bizim yaş ortalamamız yüksek. Bu kadar ileri yaşı barındıran bir ilçede biz bu sorunu birebir yaşıyoruz. İnsanların yıllarca çalışıp artık ikinci baharlarını daha keyifli, daha dinlenerek ve keyif alarak geçirecekleri bir dönemde ülkede çok büyük ekonomik kriz var. Emekli maaşları da açlık sınırının altında. Dolayısıyla bu kişilerin evden çıkıp kentin olanaklarından yararlanmaları, bir mekanda oturup arkadaşlarıyla sohbet edebilmeleri ya da bir kültür-sanat faaliyetine katılabilmeleri gittikçe zorlaştı. Biz bu duruma bir el atacağız. Emekli lokali sadece böyle çay, kahve içilen bir yer değil. Fikir üretiminin olduğu, el becerilerinin geliştirildiği, belki kendilerine yeni bir ikinci meslek kazanabildikleri ve kültür-sanatla da uğraşabildikleri bir yer olacak. Emeklilerin ruhen, fiziken, yeni beslenme alanları olacak. Belki de el becerisi öğrenecek ya da bir tiyatro oyunu sahneleyecek ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenecek. Bunların hepsinin ben emeklilikte onlara çok daha iyi geleceğini, kendilerini daha iyi hissettireceğini düşünüyorum."

"ÇOCUKLARIN DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"

Mutlu, kreş fiyatlarının yüksek olduğuna da dikkat çekerek, "Günümüzde kreşe çocuk göndermek de çok kolay değil. Biz mahallelerde kreşlerimizi açarak, bunların çok daha belediye tarafından desteklenip düşük ücretli olmasını sağlayarak kadınların hem sosyal hayata hem iş hayatına atılmasını sağlamak istiyoruz. Çocukların da daha nitelikli, daha kendilerine özgün bir birey olarak konumlandıracakları bir eğitim almalarını sağlayacağız" diye konuştu.

YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Konak'ta yeni dönemde kentsel dönüşümü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Mutlu, "Kentsel dönüşüm bütüncül bir karar. Bütün İzmir'in dönüşümünün aynı bakış açısıyla, aynı politikayla yapılmasını önemsiyoruz. Bu da nasıl bir dönüşüm? Yerinde dönüşüm. Büyükşehir belediyesinde bu düşünce hakim ve biz de bunu çok destekliyoruz. Yerinde dönüşüm; insanları bulundukları yerlerden etmeden yani bir soylulaştırmaya tabi tutmadan bulunduğu yerde, kendi mahallesinde dönüşümü sağlamak. Bu uzun soluklu bir çalışma ama planı biten alanlarımız var. Planı biten alanlarda parselasyon planları da tamamlanan bölgelerde hızlıca uygulamaya geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

"KONAK ÇOK ŞANSLI BİR BÖLGE"

Yeni dönemde Konak'ta yapılacak restorasyon çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mutlu, "Konak aslında çok şanslı bir bölge. Kadifekale, Agora, Kemeraltı, Kordon hep bizim sınırlarımız içerisinde. Bu kent kimliğini korumak ve kendi kimliğini öne çıkarmak için de aslında müthiş yerlerimiz var. Söylediğim gibi Kadifekale, Agora'ya, oradan Kemeraltı'na başlayan bir restorasyon çalışmasıyla hızlıca bir rota belirleyerek buralardaki binaları ayağa kaldırmak, Kemeraltı'nı canlandırmak ve tekrar ayağa kaldırmak, hızlı bir restorasyon çalışmasına girmek önümüzdeki dönem projelerimizin arasında" dedi.

"ELİMİZ HEP KOMŞULARIMIZIN ÜZERİNDE OLACAK"

"Korkunç bir ekonomik kriz ve kent yoksulu sayısında çok fazla artış var" diyen Mutlu, yeni dönemde Konak Belediyesi olarak verecekleri sosyal desteklere ilişkin ise şunları kaydetti:

"Biz hiçbir komşumuzun, hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi seçtiğimiz mahallelerde yine her gün yemek dağıtmaya devam edeceğiz. Bu söylediğim gibi insanların hem nitelikli beslenmesi hem de yatağa aç girmemesi. Bu sosyal desteğimiz aşevi aracılığıyla yemek dağıtımlarımız devam edecek. Onun dışında kırtasiye desteği, eğitim desteği, işte kıyafet desteği gibi başka desteklerimizle de elimiz hep komşularımızın üzerinde olacak."

Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Mutlu, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İzmirimize, Konakımıza huzur, mutluluk, barış ve güzellikler getirmesini istiyorum. Hepimizin birlikte kardeşçe, mutluluk içinde yaşayacağımız bir bayram olsun" dedi.