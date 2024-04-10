Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: \'Elimiz Hep Komşularımızın Üzerinde Olacak\'

HABER: FATİH ÖZKILINÇ KAMERAMAN: KERİM UĞUR
Ülkede yaşanan ekonomik kriz nedeniyle kent yoksulu sayısında çok fazla artış olduğu belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Biz hiçbir komşumuzun, hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Elimiz hep komşularımızın üzerinde olacak." dedi.
İzmir'de 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nde Konak Belediye Başkanı seçilen CHP'li Nilüfer Çınarlı Mutlu, ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Ramazan Bayramı'nın huzur, mutluluk, barış ve güzellikler getirmesini dileyen Mutlu göreve başlar başlamaz, küçük dokunuşlarla daha temiz, daha iyi aydınlatılmış, daha güvenlikli bir Konak için çalışmaya başladıklarını ifade etti.
Mutlu, "Sokak hayvanlarıyla ilgili ilk çalışmamızı Veteriner Hekimleri Odasıyla yaptık. Mobil cihazımızla birlikte onların daha az üremesini sağlayacak operasyonlar ve çeşitli tedavi yöntemleriyle hemen dokunuşa başladık. İlk etapta isteğimiz hızlıca bir emekli lokali ve mahallelerde kreşleri açmaya başlamak. Yirmi dört saat açık kütüphane gibi gençlik merkezleri açmak. Bunlar gündelik hayatlarında yaşayanların dokunduğumuz, bizim geldiğimizi hissedeceği çalışmalar. En kısa sürede başlamak istiyoruz. Asfaltlama, kaldırımlar, bunlar hep konumuz.
"EMEKLİLER KENDİLERİNİ DAHA İYİ HİSSEDECEK"
Yeni dönemde hayata geçecek Emekli Lokali projesinin detaylarını da paylaşan Mutlu şunları söyledi:
"Emekliler, herhalde Türkiye'de hiç olmadığı kadar kent yoksulu konumuna düştüler. İzmir, Konak için bunu söyleyebilirim. İlçe olarak bizim yaş ortalamamız yüksek. Bu kadar ileri yaşı barındıran bir ilçede biz bu sorunu birebir yaşıyoruz. İnsanların yıllarca çalışıp artık ikinci baharlarını daha keyifli, daha dinlenerek ve keyif alarak geçirecekleri bir dönemde ülkede çok büyük ekonomik kriz var. Emekli maaşları da açlık sınırının altında. Dolayısıyla bu kişilerin evden çıkıp kentin olanaklarından yararlanmaları, bir mekanda oturup arkadaşlarıyla sohbet edebilmeleri ya da bir kültür-sanat faaliyetine katılabilmeleri gittikçe zorlaştı. Biz bu duruma bir el atacağız. Emekli lokali sadece böyle çay, kahve içilen bir yer değil. Fikir üretiminin olduğu, el becerilerinin geliştirildiği, belki kendilerine yeni bir ikinci meslek kazanabildikleri ve kültür-sanatla da uğraşabildikleri bir yer olacak. Emeklilerin ruhen, fiziken, yeni beslenme alanları olacak. Belki de el becerisi öğrenecek ya da bir tiyatro oyunu sahneleyecek ya da bir müzik aleti çalmayı öğrenecek. Bunların hepsinin ben emeklilikte onlara çok daha iyi geleceğini, kendilerini daha iyi hissettireceğini düşünüyorum."
"ÇOCUKLARIN DAHA NİTELİKLİ EĞİTİM ALMALARINI SAĞLAYACAĞIZ"
Mutlu, kreş fiyatlarının yüksek olduğuna da dikkat çekerek, "Günümüzde kreşe çocuk göndermek de çok kolay değil. Biz mahallelerde kreşlerimizi açarak, bunların çok daha belediye tarafından desteklenip düşük ücretli olmasını sağlayarak kadınların hem sosyal hayata hem iş hayatına atılmasını sağlamak istiyoruz. Çocukların da daha nitelikli, daha kendilerine özgün bir birey olarak konumlandıracakları bir eğitim almalarını sağlayacağız" diye konuştu.
YERİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM
Konak'ta yeni dönemde kentsel dönüşümü İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte gerçekleştireceklerini belirten Mutlu, "Kentsel dönüşüm bütüncül bir karar. Bütün İzmir'in dönüşümünün aynı bakış açısıyla, aynı politikayla yapılmasını önemsiyoruz. Bu da nasıl bir dönüşüm? Yerinde dönüşüm. Büyükşehir belediyesinde bu düşünce hakim ve biz de bunu çok destekliyoruz. Yerinde dönüşüm; insanları bulundukları yerlerden etmeden yani bir soylulaştırmaya tabi tutmadan bulunduğu yerde, kendi mahallesinde dönüşümü sağlamak. Bu uzun soluklu bir çalışma ama planı biten alanlarımız var. Planı biten alanlarda parselasyon planları da tamamlanan bölgelerde hızlıca uygulamaya geçmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.
"KONAK ÇOK ŞANSLI BİR BÖLGE"
Yeni dönemde Konak'ta yapılacak restorasyon çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Mutlu, "Konak aslında çok şanslı bir bölge. Kadifekale, Agora, Kemeraltı, Kordon hep bizim sınırlarımız içerisinde. Bu kent kimliğini korumak ve kendi kimliğini öne çıkarmak için de aslında müthiş yerlerimiz var. Söylediğim gibi Kadifekale, Agora'ya, oradan Kemeraltı'na başlayan bir restorasyon çalışmasıyla hızlıca bir rota belirleyerek buralardaki binaları ayağa kaldırmak, Kemeraltı'nı canlandırmak ve tekrar ayağa kaldırmak, hızlı bir restorasyon çalışmasına girmek önümüzdeki dönem projelerimizin arasında" dedi.
"ELİMİZ HEP KOMŞULARIMIZIN ÜZERİNDE OLACAK"
"Korkunç bir ekonomik kriz ve kent yoksulu sayısında çok fazla artış var" diyen Mutlu, yeni dönemde Konak Belediyesi olarak verecekleri sosyal desteklere ilişkin ise şunları kaydetti:
"Biz hiçbir komşumuzun, hiçbir çocuğunun yatağa aç girmemesini istiyoruz. Bunun için bugüne kadar olduğu gibi seçtiğimiz mahallelerde yine her gün yemek dağıtmaya devam edeceğiz. Bu söylediğim gibi insanların hem nitelikli beslenmesi hem de yatağa aç girmemesi. Bu sosyal desteğimiz aşevi aracılığıyla yemek dağıtımlarımız devam edecek. Onun dışında kırtasiye desteği, eğitim desteği, işte kıyafet desteği gibi başka desteklerimizle de elimiz hep komşularımızın üzerinde olacak."
Vatandaşların Ramazan Bayramı'nı da kutlayan Mutlu, "Ramazan Bayramı'nın ülkemize, İzmirimize, Konakımıza huzur, mutluluk, barış ve güzellikler getirmesini istiyorum. Hepimizin birlikte kardeşçe, mutluluk içinde yaşayacağımız bir bayram olsun" dedi.
Son Dakika › Yerel › Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu: 'Elimiz Hep Komşularımızın Üzerinde Olacak' - Son Dakika
Candan Erçetin, Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu'nda Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaparken görüntülendi. Sabah oy kullanmak üzere okula gelenler, sandık başında Candan Erçetin sürprizi ile karşılaştı. Kameralar, Candan Erçetin'in Sandık Kurulu Üyesi olarak görev yaptığı anları kaydetti.
Yerel seçimlerde İstanbul'da oy kullanacak seçmenler, 4 oy pusulası nedeniyle sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kaldı. Bu durum da yoğunluğa sebep oldu.
İstanbul'da saat 08.00 itibarıyla yerel seçimler için seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Oy kullanacakları sınıfların kapılarında uzun süre beklemek zorunda kalan vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de vatandaşlar, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başına giderek oy kullandı. Adana'da vatandaşlar seçimlerde oy kullanmak için sandık kurulan okullara gitti. Mersin'de ise kent genelinde 1 milyon 387 bin 345 seçmen için 4 bin 455 sandık kuruldu. Hatay'da 1 milyon 78 bin 130 seçmenin bulunduğu ilde, vatandaşlar depremlerde hasar gören okul binalarının yerine kurulan konteynerlere giderek oylarını kullandı. Osmaniye'de ise 392 bin 447 seçmenin oy vermesi için 1271 sandık kuruldu ve vatandaşlar oylarını kullandı.
Mardin'de 31 Mart Yerel Seçimleri için 553 bin 170 seçmen sayısı ile 2 bin 40 sandıkta oy kullanma işlemi başladı.
Van, Hakkari, Muş ve Bitlis'te vatandaşlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sabah erken saatlerde sandık başına gitti. Van'da saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi öncesinde okullara gelen sandık kurulu başkan ve üyeleri, sınıflarda hazırlıklarını yaptı. Görevlilerin oy pusulası ile zarflara mühür işlemi yapması ve sandıkları da mühürlemesinin ardından seçmenler oy kullanmaya başladı. Hakkari'de de 195 bin 582 seçmen 662 sandıkta oy kullanmaya başladı. Muşlular sabah erken saatlerde okullara giderek isimlerinin bulunduğu sandıklarda oy kullanmaya başladı. Kentte 248 bin 349 seçmen 981 sandıkta oy kullanıyor. Bitlis'te vatandaşlar, kentte 5 yıl görev yapacak belediye başkanını ve diğer yerel yöneticileri belirlemek için saat 07.00'den itibaren sandık başına gitti. Sandık başkanları ve görevlilerince hazırlıkların tamamlanmasının ardından seçmenler, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek için isimlerinin bulunduğu sandıklarda oylarını kullandı.
Kocaeli'de 1 milyon 553 bin 380 kayıtlı seçmenin bulunduğu Mahalli İdareler Genel Seçimleri saat 08.00'de başladı. Seçmenler sandık başlarına gelerek oy kullanma işlemini gerçekleştirdi. Valilik, seçim noktalarında görevlendirdiği 7 bin 87 personel ile seçim güvenliğini sağlıyor.
Muş'un Malazgirt ilçesinde yerel seçimler için vatandaşlar sabahın erken saatlerinden itibaren sandık başına giderek oy kullanmaya başladı. Seçmenler, kurulan sandıklara büyük ilgi gösterdi ve oy kullanma merkezlerinde kuyruklar oluştu. Malazgirt merkez ve köylerinde toplam 41 sandıkta 12 bin 553 vatandaş oylarını kullanacak. Oy kullanma işlemi sorunsuz bir şekilde devam ediyor ve saat 16.00'da sona erecek.
2024 Mahali İdareler seçimleri için Malatya'da oy kullanma işlemi saat 07.00 itibariyle başladı. Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Bulgurlu Mahallesinde bulunan Teknokent Konteyner Kentte ilk oylar sandıklara atıldı. Toplam 542 bin 177 seçmen 2 bin 7 sandıkta saat 16.00'a kadar oy kullanabilecek.
Türkiye Yerel Seçimleri için İzmir'de de vatandaşlar oy kullanmaya başladı. İzmir genelinde 10 bin 721 sandıkta oyunu kullanacak yaklaşık 3 milyon 459 bin 970 seçmen, daha önceden seçmen bilgi formları ile kendilerine bildirilen seçim merkezlerinde oylarını kullanmaya başladı. Sandıkların güvenliği için ise 16 bin 277 personel görev yapacak.
Ardahan'da yerel seçimler için oy kullanma işlemi başladı. 84 bin 125 seçmen 401 sandıkta oy kullanmaya başladı. Vatandaşlar sabahın erken saatlerinde okullara giderek tercihlerini yaptı. Seçime yoğun ilgi gösterildiği gözlendi.
Van'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi başladı. Van'da vatandaşlar sabahın erken saatlerinde oy kullanmak için sandık başına gitti. Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleri için Van'da saat 07.00'den itibaren bütün sandıklarda sorunsuz bir şekilde oy verme işlemi başladı. Van'da yerel seçimler için 714 bin 992 kişinin oy kullanacak. Toplam 2 bin 459 sandığın kurulduğu kentte oy kullanma işlemi saat 16.00 itibariyle son bulacak. Sorunsuz şekilde oyunu kullanan Vanlı seçmen, seçimlerin ülke için hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.
Sizin düşünceleriniz neler ?