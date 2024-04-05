Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Bayramlaştı

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Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, hem bayram hem de seçim zaferinin bir arada yaşandığı Ramazan Bayramı öncesi Konak Belediyesi personeli ve CHP İl ve İlçe örgütüyle bayramlaştı. İktidara yürüdüklerini vurgulayan Başkan Mutlu, "Bu bayramda yüreklerinizin sevinçle dolmasını, umutlarınızın gerçek olmasını diliyorum. Ülke olarak çifte bayram yaşıyoruz" dedi.

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi bayramlaşma mesaisine Konak Belediyesi çalışanlarının bayramını kutlayarak başladı. İlk olarak belediyenin Basmane'de bulunan ana hizmet binasında mesai arkadaşlarıyla tek tek bayramlaşan Başkan Mutlu, daha sonra Konak İlçe Başkanlığı'nda, hemen ardından da İl Başkanlığı'nın Kültürpark'ta düzenlediği bayramlaşmaya katıldı. Konak İlçe Başkanlığında gerçekleşen bayramlaşmada Başkan Mutlu'yla birlikte İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, İzmir eski İl Başkanı ve önceki dönem Milletvekili Tacettin Bayır ile CHP İzmir eski Milletvekili Musa Çam, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ile kadın ve gençlik kolları yer aldı.

"BİRLİKTE KUTLADIĞIMIZ İLK BAYRAM"

Başkan Mutlu, belediye personelinin tek tek elini sıkarak bayramını kutladı. Mesai arkadaşlarına huzur dolu bir bayram dileğinde bulunan Başkan Mutlu, "Bu birlikte kutladığımız ilk bayram. Bu yüzden çok heyecanlıyım. Bu bayramda yüreklerinizin sevinçle dolmasını, umutlarınızın gerçek olmasını diliyorum. Ailenizle birlikte sağlık, mutluluk, huzur dolu nice bayramlar yaşamanız dileğiyle hepinizin bayramını kutluyorum. Konak'ın huzurlu ve sağlıklı bir bayram geçirmesini diliyorum. Bayramda emekleri ve alın terleri ile çalışarak belediye hizmetlerini devam ettirecek olan arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı şimdiden teşekkür ediyorum. Hemşehrilerimizin memnuniyeti için yeni dönemimizde hep birlikte üzerimize düşen sorumlulukları yerine getireceğiz" diye konuştu.

ÇİFTE BAYRAM COŞKUSU

Başkan Mutlu, seçimde büyük bir başarı hikayesi yazan parti örgütüne teşekkür etti, şunları söyledi:

"Ülke olarak çifte bayram yaşıyoruz. Bizim için seçim sonuçları gerçek bir bayram oldu. Çok mutluyuz. Ülkemizin, partimizdeki bu değişim ve dönüşümü ne kadar içselleştirdiğini, ne kadar desteklediğini görmek çok önemli. İzmir'de ilk defa sekiz kadın belediye başkanı aynı anda seçildi. Bu sekiz kadın başkandan biri olmaktan gurur duyuyorum. Bu ülkede yeniden tarihi yazılırken, biz hepimiz bunun bir parçasıydık ve bunu ömrümüz boyunca unutmayacağız. Sokaklarda, mahallelerde, kapı kapı, adım adım gezdiniz. Çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmadık. Hep söylerim, kolektif başarı önemlidir. Seçim organizasyonumuzu da ilk günden beri bunun üzerine kurduk ve müthiş bir başarı hikayesi yakaladık."

"İKTİDARA YÜRÜYORUZ"

İktidardan emin olduklarına, iktidara giden yolun da güçlü belediyecilikten geçtiğine dikkati çeken Başkan Mutlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Genel Başkanımızın da son yaptığı konuşmada dediği gibi biz iktidara doğru gidiyoruz ve iktidara giden yol güçlü yerel yöneticilikten geçiyor. Biz halkımızın nabzını tuttuk, isteklerini birebir dinledik ve şimdi de halkın talebini yerine getirmek için çalışacağız. Örgütümüz de her an bir seçim olabilecekmiş gibi dinamik ve hazır olacak. Önce sosyal demokratik belediyeciliği uygulayacağız. Sonra da umuyorum en kısa zamanda ülkemiz sosyal demokrat bir devletle tanışacak. Bu bayramda herkes bol bol dinlensin. Dönüşte yine çok işimiz var."

İLGAZI: BU BAYRAM BAŞKA GÜZEL

Bayramlaşma töreninde konuşan CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, seçim zaferinin bayramı daha da güzelleştirdiğini ifade ederek, "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in öncülüğünde yaşadığımız yerel zaferden sonra ilk defa şeker tadında bir bayramı hep beraber yaşıyoruz. Bugüne kadarki bayramlar güzeldi ama bu bayram başka güzel. Çok güzel bir başarıya imza attık, tüm Türkiye'de çok güzel bir bahar havası esiyor. Hepimizin bayramı kutlu olsun" dedi."

İL ÖRGÜTÜNÜN BAYRAMLAŞMASINA DA KATILDI

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gün içerisindeki bayramlaşma mesaisinde son olarak CHP İzmir İl Başkanlığı tarafından Kültürpark'ta bulunan İzmir Sanat'ta düzenlenen programa katıldı. Yoğun katılımla gerçekleşen bayramlaşma törenine, ev sahibi İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir milletvekilleri Sevda Erdan Kılıç, Ednan Arslan, Mahir Polat, göreve yeni seçilen ilçe belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.