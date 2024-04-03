31 Mart yerel seçimlerini kazanan Konak ve Bornova belediye başkanları, mazbatalarını aldı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Çok çalışacağımız 5 yıl bizi bekliyor" dedi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki ise "Amacım, Bornova halkına çağdaş ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşamı destekleyici bir yaşam kalitesi sunmak" diye konuştu.
Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde 52.80'lik oy oranıyla Konak Belediye Başkanı seçilen Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Nilüfer Çınarlı Mutlu Basmane'deki Konak İlçe Seçim Kurulu'nda gerçekleşen törenle mazbatasını aldı.
"HEDEFİMİZ ÇOK ÇALIŞARAK, PARTİMİZİ İKTİDARA TAŞIMAK"
Mazbata töreninde duygu ve düşüncelerini paylaşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, " Türkiye'de büyük bir değişim başlamıştı, partimizle başladı bu değişim. 31 Mart akşamı da değişimi bütün ülkenin ne kadar benimsediğini ve içine sindirdiğini gördük. Ülkemiz kıpkırmızı oldu. Çok mutluyuz, çok başarılı bir seçim oldu. Genel Başkanımıza, Merkez Yönetim Kurulumuza, bütün örgütlerimize ve secim kampanyamıza katılan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ülkemiz üzerindeki korkuyu, kaygıyı ve gelecek korkusunu attı. Yepyeni bir umut doğdu içimize 31 Mart akşamı. Şimdi bize düşen bu 5 yıl çok çalışarak, örnek bir belediyecilik yaparak partimizi iktidara taşımak. Bunun için çok heyecanlıyız, çok güzel bir 5 yıl bizi bekliyor. Ben başından beri 9 kadın adayın liyakatla atandığını ve seçilecek yerden aday gösterildiğini söylemiştim. Ben yanılmadığımı düşünüyorum. 8 kadın İzmir'de tarih yazacak, çok başarılı olacağız" dedi.
ATATÜRK ANITI'NA ÇELENK BIRAKTI
İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alan Başkan Mutlu, buradaki törenin ardından Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde çelenk sunma törenine katıldı. Marşlar ve şarkılar eşliğinde süren programda; Mutlu'ya partililerin yanı sıra eşi Necip Mutlu da eşlik etti. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından alanı dolduran kalabalığı selamlayan bir konuşma yapan Başkan Mutlu, "Türkiye'ye bahar geldi, bu baharı getiren başta Genel Başkanımıza ve tüm örgütümüze çok teşekkür ediyorum. Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İktidara doğru yürüyen bir partinin mensuplarıyız artık. Meclis üyesi sayımızı ittifaksız da koruduk. Bu bizim için çok büyük bir başarı" ifadelerini kullandı.
"İZMİR BİR TARİH YAZDI"
Kampanya sürecince çok çalıştıklarının altını çizen Mutlu, "Bir tek vatandaşımızın oyunu çaldırmadık, sahip çıktık. Bu başarımızın en büyük mimarlarından, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e teşekkür etmeye şükran ve minnetimizi sunmaya geldik. İzmir'de bugün 8 kadın belediye başkanı varsa, kadınlara bu hakkı bize veren Ulu Önderimiz sayesinde. İzmir bir tarih yazdı. 8 kadın aynı anda belediye başkanı oldu. Birinci parti çıktık seçimlerden. Şimdi bize düşen 5 yıl tertemiz, pırıl pırıl bir belediyeciliğin nasıl olduğunu bütün ülkeye göstermek. Toplumcu ve halkçı belediyecilik nasıl yapılır göstermek ve buradan iktidara yürümek. Kimsenin geride kalmadığı, herkesin birlikte yürüdüğü ve çok çalışacağımız bir 5 yıl bizi bekliyor. Bu ülkede çocuklarımızın geleceği kurtulsun diye bunu yapmak zorundayız. Biz çok başarılı olmak zorundayız. Yarından itibaren çok çalışmaya başlıyoruz" ifadelerini kullandı.
Bornova Belediye Başkanı seçilen Ömer Eşki ise mazbata alarak resmi olarak göreve başladı. Bornova İlçe Seçim Kurulu'nda mazbatasını alan Eşki, Cumhuriyet Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk sunduktan sonra Bornova Belediyesi'ne gelerek görevi resmi olarak teslim aldı. Bornova Belediye önceki dönem Belediye Başkanı Mustafa İduğ devir teslim törenine katılmaması üzerine Bornova Belediye Başkan Yardımcısı Barbaros Taşer, Eşki'ye görevini teslim etti.
"AMACIM BORNOVA HALKINA FAYDALI VE ÇALIŞKAN HİZMET SUNMAK"
Görevi teslim almasının ardından açıklama yapan Eşki, "İçinde emek verdiğim Bornova Belediyesi'ne, belediyede çalışan arkadaşlarıma layık bir şekilde hizmet etmeye çalışacağım. Amacım, Bornova Belediyesi'nin Bornova halkına çağdaş ilkeler doğrultusunda, çağdaş yaşamı destekleyici bir yaşam kalitesi sunması noktasında daha faydalı ve çalışkan hizmet sunmak. Bunun dışında da başka bir amacım yok" dedi.
Son Dakika › Yerel › Konak ve Bornova Belediye Başkanları Mazbatalarını Aldı - Son Dakika
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