Kontv, 32. Kuruluş Yılını Kutluyor - Son Dakika
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Kontv, 32. Kuruluş Yılını Kutluyor

Konya merkezli yayın yapan Kontv, kuruluşunun 32. yılını kutluyor. Kontv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Kontv'nin gücünü milletten aldığını belirtti. Kontv, Türkiye'nin ilk ve tek vakıf televizyonu olarak Anmeg Vakfı çatısı altında yayın yapıyor. Kontv'nin Konya merkezli bir dünya markası olduğunu vurgulayan Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu, Kontv'nin ülke bekasının olmazsa olmaz frekansı olduğunu ifade etti.

10.06.2024 16:08
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Konya merkezli yayın yapan ve Türkiye ile birlikte Türksat kapsama alanının tamamında izlenebilen Kontv, kuruluşunun 32. yılını kutluyor. Kontv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Kontv'nin gücünü milletten aldığını söyledi.

10 Haziran 1992'de yayın başlayan Kontv önce karasal yayınla Konya'ya ardından karasal vericilerle bölge illerine ulaştı. 2004 yılında uydu yayına başlayan Kontv sonrasında istikrarlı yükselişini sürdürdü. Anmeg Vakfı çatısı altında yayın yapan Kontv, Türkiye'nin ilk ve tek vakıf televizyonu olma özelliğine sahip.

Kontv Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özer, Kontv'nin 32. kuruluş yılında daha güçlü ve daha izlenir olduğunu söyledi. Gelişmelerin Kontv'yi haklı çıkardığını hatırlatan Özer, "Biz hiçbir zaman reytingi ön plana alan bir yayın politikası gütmedik. 'Bizim görevimiz açıkça duyurmaktır' ilahi kelamını kendimize rehber edinerek hak ve hakikati duyurmaya çalıştık. Reyting için yayın yapanlar tarihin tozlu raflarında dahi kendilerine yer bulamazken biz milletin hem ekranında hem gönlündeyiz. Bize bugünleri gösteren Rabbimize sonsuz hamd ediyoruz" dedi.

Halkın olanı halka sunduklarını ifade eden Kontv Yönetim Kurulu Başkanı, Anmeg Vakfı Mütevelli Heyet Başkanı Ahmet Özer, "Türkiye'nin ilk medya vakfı olan Anmeg Vakfını kurduk ve Kontv başta olmak üzere tüm grup medya organlarını bu vakfın çatısına aldık. Böylece Kontv gerçek manada milletin kanalı oldu" dedi.

Kontv Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Tatlısu da 32. kuruluş yıldönümü ile ilgili bir mesaj yayımladı. Kontv'nin Konya merkezli bir dünya markası olduğunu ifade eden Tatlısu mesajında şu görüşlere yer verdi: "Türkçe konuşulan tüm coğrafyalarda insanların Kontv'yi kumandaların ilk sıralarına koyduklarını görmekteyiz. Balkanlardan Orta Asya'ya, Kırım'dan Kuzey Afrika'ya kadarki tüm gönül coğrafyasında Kontv bilinmekte, Kontv izlenmektedir. Bu bizi sevindirmekte, onurlandırmaktadır. Kontv, ülke bekasının olmazsa olmaz frekansıdır. Kontv milli birlik ve beraberliğimizin teminatıdır. Kontv milletin aynası, milletin özüdür. Nice 32 yıllarda yine aynı misyonla yayınlar yapmayı Cenabı Allah'tan niyaz ediyor, bize her daim desteklerini esirgemeyen izleyicilerimize teşekkür ediyoruz." - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Kontv, 32. Kuruluş Yılını Kutluyor - Son Dakika

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