Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Oğlu Ali Necati Altay Evleniyor - Son Dakika
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Oğlu Ali Necati Altay Evleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı\'nın Oğlu Ali Necati Altay Evleniyor

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın oğlu Ali Necati Altay ve Aydan Meram, düzenlenen düğün töreni ile hayatlarını birleştirdi. Düğün merasiminde önemli isimler nikah şahidi oldu.

15.09.2024 19:25  Güncelleme: 19:38
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Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın oğlu Ali Necati Altay ve Aydan Meram, düzenlenen düğün töreni ile evlendi. Çiftin nihah şahitliğini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve çok sayıda önemli isim yaptı.

Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende nikahı kıyan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir aile için çocuklarının mürüvvetini görmenin, onların mutluluğuna şahit olmanın en büyük hamd ve şükür vesilesi olduğunu ifade ederek, "Mutluluklar paylaştıkça çoğalır ve artar. Bugün her biriniz burada bulunarak bizim mutluluğumuza şahitlik ettiniz, ortak oldunuz ve mutluluğumuzun artmasına vesile oldunuz. Allah sizlerden razı olsun" dedi. Başkan Altay, bugüne kadar yüzlerce nikah kıydığını ama kendi evladının nikahını kıyarken farklı duygular yaşadığını belirterek, katılan herkese teşekkür etti.

Genç çiftin nikah şahitliğini ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anayasa Mahkemesi Üyesi Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi Üyesi Recai Akyel, Anayasa Mahkemesi Üyesi Metin Kıratlı, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Yusuf Ziya Yılmaz, Mustafa Şen, MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, önceki dönem Sanayi ve Teknoloji Bakanı, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, önceki dönem Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Lübnan Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Muhammed Sadieh, İslam Başkentleri ve Şehirleri Teşkilatı Genel Sekreteri Omar Abdullah Kadı, Esad Ağaçayaklar, Ayşegül Meram, Ali Çınar yaptı.

Düğün merasimine Konya Valisi Vahdettin Özkan, valiler, bakan yardımcıları, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, milletvekilleri, genel müdürler, yurt içinden ve yurtdışından belediye başkanları, emniyet ve Türk Silahlı Kuvvetleri temsilcileri, rektörler, sendika başkanları, aile büyükleri, siyasi partilerin temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, basın mensupları ve çok sayıda davetli katıldı. - KONYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya Büyükşehir Belediye Başkanı'nın Oğlu Ali Necati Altay Evleniyor - Son Dakika

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