Konya'da 10 Kasım anma töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 83. yıldönümünde tüm yurtta olduğu gibi Konya'da da törenle anıldı.

10 Kasım anma töreni Atatürk Anıt Meydanında düzenlendi. Çelenklerin konulmasıyla başlayan anma töreninde, 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Bayrakların yarıya indirildiği törende sirenler eşliğinde vatandaşlar saygı duruşunda bulundu. Buradaki törenin ardından program Konya Devlet Tiyatrosunda devam etti. Karatay TOKİ Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan anma etkinliğinde kent genelinde yapılan resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi. Ödül töreninin ardından program sona erdi. - KONYA