Konya\'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri

Konya'da "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

15 Temmuz darbe girişiminin 9. yılında Mevlana Meydanı'nda anma programı gerçekleştirildi. Program, mehter takımı eşliğinde anma yürüyüşüyle başladı. Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından alana kurulu ekrandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete seslenişi izlendi. Programda konuşan Konya Valisi İbrahim Akın, "Milletimiz, vatanına ihanet eden ve evladının canına kasteden hainlere asla geçit vermemiştir. 15 Temmuz'da hep birlikte bir kez daha gördük ki imanla yoğrulmuş yürekler, tanktan da tüfekten de büyüktür. Vatanımız, ocaklar sönmesin diye ateşe su gibi koşan yiğit evlatlarına şahitlik etmiştir. Göğsünü siper eden şehitlerimiz, gazilerimiz ve bu kutlu vatanın her bir evladı, daima iftiharla anılacaktır. Onlar, bu toprakların ebedi teminatı, milletimizin onurlu yürüyüşündeki kutlu yol arkadaşlarıdır ve biz, onların bize emanet ettiği aziz vatanımızı, son nefesimize kadar gözümüz gibi koruyacak; aynı inanç ve aynı kararlılıkla istikbale yürüyeceğiz" dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mustafa Uzbaş ise, "15 Temmuz tarihi milletimizin demokrasiye ve milli iradeye olan bağlılığının en somut göstergesi oldu. Konya'mız tarih boyunca olduğu gibi 15 Temmuz'da da üzerine düşen sorumluluğu fazlasıyla yerine getirdi. Konya'nın her bir evladı o karanlık gecede Türkiye'nin umutla çarpan kalbi, iradeyle yükselen sesi oldu. Hamdolsun bugün de aynı ruhla dimdik ayaktayız. Demokrasimizin, bağımsızlığımızın ve geleceğimizin teminatı olan bu birlik ve beraberlik ruhunu asla kaybetmeyeceğiz" diye konuştu.

Programa protokol mensupları ve Mevlana Meydanı'nı ellerinde bayraklarla dolduran vatandaşlar katıldı. - KONYA