Konya'da Emekli Hayrettin Kara, Toros Dağlarından Getirdiği Karları 'Karlama' Olarak Satıyor

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Konya'nın Bozkır ilçesinde emekli Hayrettin Kara, haftada 1 gün ilçe sınırlarında bulunan Toros dağlarından kesilen kar kütlelerini aracıyla getiriyor. Dağdan getirilen karlar, 'Karlama' denilen pekmez, vişne ve limon aromalarıyla karıştırılarak soğukluk olarak pazara gelen vatandaşlara sunuluyor.

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan emekli 58 yaşındaki Hayrettin Kara, çocukluk döneminde bunaltıcı sıcak havalarda serinlemek için ilçe sınırında bulunan Toros dağlarından getirdiği kar kütlelerinin üzerine pekmez dökerek

komşuları ile birlikte 'karlama' adı verilen soğukluğu satmaya karar verdi.

Hayrettin Kara emekli olduktan sonra kendisine bir iş kurma düşüncesinin ardından Toros dağlarından getirdiği kar kütlelerinin üzerine pekmez, vişne ve limon gibi farklı aromaları dökerek bardakta 'karlama' satmaya başladı. Bozkır ilçesinde haftada bir kurulan pazara gelen vatandaşların ilgilisi ise 'karlama' lezzetine yoğun oldu.

"Küçüklüğümüzden gelen bir gelenek, şimdi de karlamadan ekmeğimizi kazanıyoruz"

Antalya'nın Akseki ilçesi ile Konya'nın Bozkır ilçesi sınırında bulunan Toros dağlarından buz kütlesi getirerek yaptığı 'karlama' lezzetini anlatan Hayrettin Kara, "Ben bunu 8 yıldır yaz mevsimlerinde bu kar işini yapıyorum. Şenliklerde, festivallerde, düğünlerde ve pazarlarda satışımı yapıyorum. Bir gün önce Toros dağlarından getiriyorum. Bu şekilde de satışını yapıp ekmeğimi kazanıyorum. Bu karın üzerine döktüğümüz doğalı pekmez, vişne, portakal ve limon gibi meşrubat çeşitlerini de üzerine dökerek tatlandırıyoruz. Bizimde çocukluğumuzda bu şekilde dağdan kar getirirdik ve üzerine pekmezi de kimde varsa bulur dökerdik. Mahalleye toplanırdı kaşığı alan koşardı. Çocukken karlamayı hazırlar komşularla düğün pilavı yer gibi yerdik. Küçüklüğümüzden gelen bir gelenek, şimdi de karlamadan ekmeğimizi kazanıyoruz bundan" dedi.

"Soğuk meşrubat olarak tüketmek güzel"

Yurt dışında yaşayan ve karlamayı severek tükettiğini söyleyen Mehmet Ercan, "Bu sıcakta karlı pekmez iyi oluyor. Soğuk meşrubat olarak tüketmek güzel, ben kendim yurt dışındayım her geldiğimde yerim Bozkır'da bunu" dedi.

"Kar pekmez çocukluğumuzun eğlencesi"

Çocukluk döneminde severek tükettikleri karlamayı tüketen Emine Kutup Günaydın, "Toroslardan getiriliyorlar bu karı genellikle yaz aylarında mutlaka alırız kar pekmez çocukluğumuzun eğlencesi zevkle her geldiğimde mutlaka almaya çalışırım. Bugünde babama aldırdım çocukluk yaptım 'baba ben bugün çocuğum bana bunu al dedim' oda sağ olsun aldı" ifadelerini kullandı.

"İlçeye geldikçe kesinlikle tüketirim"

Pazara gelen Ömer Günaydın ise, "Yıllardır dağlardan getirip kendimiz yaparız ama artık dağdan getiriyorlar şimdi Konya merkezde oturuyorum ilçeye geldikçe kesinlikle tüketirim. Her zaman bulunmuyor" diye konuştu. - KONYA