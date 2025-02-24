Konya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Yerel

Konya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Konya'da yapılan toplantıda sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunmasına yönelik düzenlemeler ve yerel yönetimlerin sorumlulukları artırıldı. Vali İbrahim Akın, yeni uygulama yönetmeliği ile belediyelere hayvan bakımevi kurma zorunluluğu getirildiğini açıkladı.

24.02.2025 19:47
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Konya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi

KONYA - Konya'da 31 ilçe belediye başkanın katılımıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Konya Devlet Su İşleri toplantı salonunda Konya Valiliği başkanlığında Büyükşehir Belediyesi ve 31 ilçe başkanları ile birim amirlerinin katılımlarıyla İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında açıklama yapan Konya Valisi İbrahim Akın, "30 Temmuz 2024 tarihinde 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması ve yönetimi konusunda önemli düzenlemeler yapılmış ve yerel yönetimlerin sorumlulukları artırılmıştır. Bu değişiklikleri içeren uygulama yönetmeliği de 13 Aralık 2024 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yapılan önemli değişikliklerle; nüfusu 25 bini aşan belediyelere sahipsiz veya güçten düşmüş ya da tehlike arz eden hayvanların korunması ve sahiplendirilinceye kadar bakımının yapılması ile rehabilitasyonunun sağlanması amacıyla hayvan bakımevleri kurma zorunluluğu getirilmiş ve en geç 31 Aralık 2028'e kadar bu barınakları kurmaları hükme bağlanmıştır. Rehabilitasyon işlemi tamamlanmış dahi olsa toplanan sahipsiz hayvanların bakımevi dışında herhangi bir yere terk edilmesi veya bakımevinde barındırılan köpeklerin geri bırakılması halinde 2025 yılı için hayvan başına 71 bin 965 lira idari para cezası uygulanacaktır" dedi.

Vali Akın, "Büyükşehir Belediyemiz ile nüfusu 25 bini geçen 15 ilçe belediyemizin hayvan bakımevi kurma zorunluluğu bulunmaktadır. İlimizde yürütülen çalışmalara bakıldığında büyükşehir belediyemiz, ilçe belediyelerimiz, ilgili kurumlarımız, sivil toplum kuruluşlarımızla sokak hayvanlarının korunması ve rehabilitasyonu için örnek projeler yürütülmektedir. Özellikle Konya Büyükşehir Belediyesi sahipsiz hayvan bakımevi ve rehabilitasyon merkezi, ülkemizin en modern ve en büyük tesislerinden biridir. Meram Belediyemizce, yaklaşık 4 bin kapasiteli modern bir hayvan bakımevi ve yaşam alanı kurma çalışmaları sürdürülmekte olup, tamamlanma aşamasına gelmiştir. Yine Karatay ve Selçuklu belediyelerimizce hayvan bakımevi ve yaşam alanı kurma çalışmaları hızla devam etmektedir. Bu belediyelerimizce bir taraftan bakımevi yapım çalışmalarına devam edilirken diğer yandan sahipsiz sokak hayvanlarının toplanması ve geçici barınaklarda barındırılmaları sağlanmaktadır. Yine Seydişehir, Cihanbeyli ve Akşehir belediyelerimiz de kurdukları toplamda 1 bin 500 kapasiteli bakımevleriyle rehabilitasyon, besleme ve tedavi hizmetleriyle sürece katkı sağlamaktadırlar. Ereğli Belediyemizce yapılan 500 kapasiteli bakımevi de tamamlanma aşamasına gelmiş bulunmaktadır. Beyşehir, Ilgın, Kulu, Kadınhanı ve Sarayönü belediyelerimizce bakımevi kurulumu için yer tespiti yapılmış ve yer uygunluk belgesi verilmiştir. Kurulum çalışmaları devam etmektedir. Karapınar, Çumra ve Bozkır belediyelerince ise hayvan bakımevi kurulması çalışmalarına başlanmış bulunmaktadır. Belediyelerimizce hayvan bakımevi yapımı ve kısırlaştırılmanın teşvik edilmesi amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce belediyelerimize 34 milyon 508 bin 45 lira mali destek sağlanmıştır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Konya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi - Son Dakika
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