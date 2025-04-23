Konya\'da İlk Kez \'Çocuk Kitap Günleri\' Düzenleniyor

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Çocuk Kitap Günleri" 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuyla başladı.

Konya Çocuk Kitap Günleri'nin ilk gününe AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkanı Sevilay Tuncer, AK Parti Konya Milletvekili Mustafa Hakan Özer, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş katıldı.

"Konya'da çocuklar her zaman değerli"

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 'Konya Kitap Günleri'nin şehrin kültürel hayatına büyük katkı sağladığını ve her yıl yüz binlerce kitapseveri buluşturduğunu hatırlatarak, çocuklar için başlatılan Çocuk Kitap Günleri'nin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Altay, çocukların kitaplarla kuracakları bağın sadece bugünleri değil, yarınları da şekillendireceğini vurgulayarak, "Bugün 23 Nisan. Dünyadaki çocuklar için kutlanan tek bayram. Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılış günü. Konya'da çocuklar her zaman değerli. Bu etkinlikle biz de çocuklarımızın zihin dünyasında milli ve manevi değerlere etki bırakacak işler yapıyoruz. Pazar akşamına kadar bütün çocuklarımızı merkezden, ilçelerimizden hatta civar illerden Selçuklu Kongre Merkezi'mizdeki 23 Nisan etkinliğine, Çocuk Kitap Günleri'ne davet ediyoruz. Burada çok eğlenceli zamanlar geçirecekler. Tüm misafirlerimize, özellikle çocuklarımıza hoş geldiniz diyorum, hepsinin gözlerinden öpüyorum bayramımız kutlu olsun" dedi.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinin stant açtığı Konya Büyükşehir Belediyesi Çocuk Kitap Günleri'nde 27 Nisan'a kadar yazarlarla söyleşiler, atölye çalışmaları, çeşitli sahne etkinlikleri yapılacak.

Sıfır atık atölyesi ile çocuklar çevre bilinci kazanıyor

Çocuk Kitap Günleri kapsamında "Dönüştür, Kazan, Tiyatroyla Buluş" kampanyası da düzenleniyor. Kurulan Sıfır Atık Atölyesi'ne gelen çocuklar kullanmadıkları oyuncakları veya kitapları getirerek Sıfır Atık Projesi'ne destek olabilecek. Kampanyaya katılan her çocuğa Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun Narnia Günlükleri isimli çocuk oyunu için tiyatro bileti hediye edilecek. Konya Çocuk Kitap Günleri, Selçuklu Kongre Merkezi'nde 27 Nisan tarihine kadar ziyarete açık olacak. Sıfır Atık Atölyesi ile çocuklara hem çevre bilincinin kazandırılması hem de çocukların kültürel etkinliklerle buluşturulması amaçlanıyor. - KONYA