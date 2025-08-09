Konya\'da İsrail protestosu

Konya'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Protestoya katılanlar merkez Selçuklu ilçesinde bir alışveriş merkezinde bulunan kahve zinciri Starbucks'un önünde toplandı. Protestoda, ellerinde katledilen Filistinli çocuk, kadın ve yaşlıların sayısını belirten pankartlar taşıyan grup, tekbirler getirerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Katılanlar adına açıklama yapan Birlikte Diriliş Hareketi Başkanı Seyfullah Akyiğit, "Birileri kardeşlerimizi açlıktan şehit ederken biz burada kahvemizi yudumlayıp zevk ve sefa süremeyiz. Osmanlı gibi zalime haddini bildiren, mazlumun elinden tutan bir milletiz. Atamız Fatih Sultan Mehmet Han'ın dediği gibi; bu saatten sonra biz, o sözünü İstanbul için nasıl söylediyse, bugün de Kudüs için söylüyoruz: 'Ya bu saatten sonra Kudüs'ü alırız, ya da Kudüs bizi alır.' Kardeşlerim, iki yıldır süren bir katliam ve soykırım var. ve ne yazık ki müminlerden, Müslümanlardan bunu engelleyecek somut bir adım göremedik. Bu zillet bize yeter. Artık söz değil, adım bekliyoruz" dedi. - KONYA