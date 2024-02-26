Konya\'nın Bozkır ilçesinde kara fırında üretilen tahin, bölgeye özgü lezzet haline geldi

Konya'nın Bozkır ilçesinde yaşayan Osman Kalay, bölgeye özel lezzet haline gelen kara fırında odun ateşinde kavrulmuş susamdan ürettikleri tahini, babasından aldığı ustalıkla 42 yıldır üretmeye devam ediyor.
Bozkır ilçesindeki taş değirmenlerde öğütülen susamlar tahine dönüşerek sofralardaki yerini alıyor. İlçede babasından aldığı mesleği uzun yıllardır sürdüren 68 yaşındaki Osman Kalay, 2018 yılında Yılın Ahisi seçildi. Kalay, 2018 yılında Kırşehir'de yapılan Ahilik Haftası Kutlamalarında ödülünü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın elinde aldı. Adana ve Antalya'dan aldıkları susamları ardıç odununun ateşinde kavuran Kalay, daha sonra değirmende susamı tahine dönüştürüyor. Tahin ustası Osman Kalay, taş değirmende yaptığı tahini tüm Türkiye'ye gönderiyor.
"6 saat boyunca odun ateşinde susamları kavuruyoruz"
Fırını odun ateşiyle aroma için yaktıklarını anlatan 42 yıllık tahin ustası Osman Kalay, "Kara fırında tahinlerimizi üretiyoruz. Fırınlarımızı ardıç odunuyla yaktığımız zaman susama aroma veriyor. Daha sonra ise 6 saat boyunca odun ateşinde susamları kavuruyoruz. Buraya gelen misafirlerimize tahini köpükle ikram ediyoruz. Almak isteyen alır, almayan tadına baksın deriz. Bu tahini yediği zaman alan kişi 'keşke oraya bir daha gitsek' der. Buraya gelen misafirlerimizi güle güle buradan gönderiyoruz. Tahin çok faydalı tüketmelerini öneriyoruz" diye konuştu. - KONYA
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