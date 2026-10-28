Konya'da Mukaddes Şahin, 2007'de yendiği meme kanserini anlatıp kadınlara umut oluyor - Son Dakika
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Konya'da Mukaddes Şahin, 2007'de yendiği meme kanserini anlatıp kadınlara umut oluyor

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Konya\'da Mukaddes Şahin, 2007\'de yendiği meme kanserini anlatıp kadınlara umut oluyor
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Konya\'da Mukaddes Şahin, 2007\'de yendiği meme kanserini anlatıp kadınlara umut oluyor
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Konya'da yaşayan Uzman Estetisyen Mukaddes Şahin, 2007'de 20'li yaşlarındayken kendi fark ettiği sertlik sayesinde erken teşhis edilen meme kanserini yendi. Şahin, Ekim ayındaki farkındalık programında hikayesini anlatarak kadınlara umut oluyor.

Konya'da yaşayan bir çocuk annesi Uzman Estetisyen Mukaddes Şahin, henüz 20'li yaşlarındayken yakalandığı meme kanserini azmi ve tedavi süreciyle geride bıraktı. Hastalığını kendi kendine yaptığı kontrolde fark ettiği sertlik sayesinde erken teşhisle öğrenen Şahin, bugün kadınlara erken teşhisin önemini anlatarak umut oluyor.

Medicana Konya Hastanesi'nde Uzman Estetisyen olarak görev yapan Mukaddes Şahin, henüz 20'li yaşlarındayken, 2007 yılında meme kanserine yakalandı. Genç yaşlarda kendisinin fark ettiği kitleden şüphelenen ve sonrasında meme kanseri teşhisi konulan Şahin, zorlu tedavi sürecinde yaşama sevincini kaybetmedi. Doktorlarının tavsiyelerine uyan, sevdiklerinden destek alan Mukaddes Şahin, rahatsızlığı yenerek sağlığına kavuştu. Şahin daha sonraki yıllarda evlenerek anne olurken, bugün kendi hikayesiyle kadınlara umut ışığı oluyor.

"İnsanlar gördükçe onlara da umut ışığı oluyor"

Şahin, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayında düzenlenen farkındalık programında, kadınlarla bir araya gelerek rahatsızlığına rağmen pozitif olduğunu anlattı. Şahin, "Daha öncesinde meme kanseri geçmişi olan biri olarak bu konuda fazlasıyla duyarlı olduğumu düşünüyorum ve yine ekim ayı meme kanserinde erken teşhis, bu bizim için çok önemli. Ben de 2007 yılında daha 20'li yaşlarımdayken kanserle uğraşmaya başlamıştım. O süreci de mümkün olduğunca pozitif düşünerek ve çevremde sevdiğim insanlarla olarak bol bol kendime zaman ayırarak geçirdim. Tabii ki doktorlarımın her zaman dedikleri her şeye uyarak böyle bir yol aldım. Onun sonrasında evlendim, anne oldum ve bunları insanlar gördükçe onlara da umut ışığı oluyor. Bunu öğrenince çok mutlu oluyorlar onlar da. Benim çevremdekiler yine söylediğim şu; vücudumuzu lütfen dinleyelim, vücudumuzu lütfen tanıyalım. Çok fazla vücudumuzu bilemiyoruz. Yani kadın, erkek yok bu işin ama meme kanseri olunca farklı" dedi.

"Hissettiğinizde korkmayalım, acaba demeyelim"

Kitleyi fark ettikten sonra erken teşhis olduğunu anlatan Mukaddes Şahin, "O kitleyi ben kendim fark etmiştim orada bir sertlik görerek benim bunu yakalamam çok büyük avantajdı. Kendim yakaladığım için de erken teşhisti gerçekten. Ben başlarında gibiydim buna rağmen süreç yine de 20'li yaşlarda olunca biraz uzun sürmüştü ama hep ayaktaydım. Ne kadar erken teşhis, ne kadar güzel kontrol o kadar başarılı bence. Benim de ilk kol altımda ufak bir sızı şeklinde çıktı bu ağrı ardından lenflerden memeye geçiyor. Yani bunu bile hissettiğinizde korkmayalım, acaba demeyelim en yakın hastaneye hemen başvurulsun" diye konuştu.

Kaynak: İHA
SağlıkKonyaKadınYerelSon Dakika

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