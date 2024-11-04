Konya'da Yıkım Kararına Vatandaş Tepkisi - Son Dakika
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Konya'da Yıkım Kararına Vatandaş Tepkisi

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Konya'nın Meram ilçesinde Meram Belediyesi'nin ruhsatsız yapılarla ilgili yıkım kararları vatandaşlar tarafından protesto ediliyor. Yıkım kararları sonrasında mağduriyet yaşayan vatandaşlar, belediye ve AK Parti’ye yönelik eleştirilerde bulundu.

04.11.2024 14:47  Güncelleme: 14:56
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Haber: Taner Özay

(KONYA) - Konya'nın Meram ilçesine bağlı Hasanköy mahallesinde vatandaşlar, Meram Belediyesi'nin aldığı yıkım kararına tepki gösterdi. Yıkımdan dolayı mağdur olan bir vatandaş, " AK Parti'yi hepimiz gariban babası bildik. Hepimiz senelerdir AK Parti'ye oy verdik. Ancak bizi Biz karşılandığımızda bizi polisle çevik kuvvetle karşıladılar. Burada bizim sesimizi duyan eden hiç kimse yok gittiğimiz zaman muhatap bile alınmıyoruz" dedi.

Konya'da Meram Belediyesi, geçtiğimiz günlerde bazı bölgelerdeki evleri ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkmaya başladı. Yıkım sonrası yüzlerce kişi belediye önünde verilen kararı protesto etmişti. Yapılan protestolara rağmen vatandaşların çağrısı yanıt bulmazken, belediye yıkım çalışmalarına devam etti.

Belediyenin yıkımlarına karşı eyleme devam eden vatandaşların bu seferki adresi Hasanköy Mahallesi oldu. Hasanköy Mahallesi civarında yıkılan ve yıkılma kararı verilen evlerin yanında konuşan vatandaşlar Meram Belediyesi'ne tepki gösterdi.

"Bunlar AK Parti'ye oy verdiğimiz için mi oluyor"

Evi için yıkılma kararı alınan bir vatandaş, şunları söyledi:

"AK Parti'yi hepimiz gariban babası bildik. Hepimiz senelerdir AK Parti'ye oy verdik. AK Parti'ye hepimiz hizmet ediyoruz. Burada bacılarımızın dediği gibi bizlerden kapı kapı geldiler oy aldılar. Biz karşılandığımızda bizi polisle çevik kuvvetle karşıladılar. Bizler AK Parti'den rica ediyoruz. Garibanın babası olmaya devam etsin. Garibanın yanında dursun. Oradaki zenginleri zengin etmeye devam etmesin. AK Parti'yi gücünü garibanın oyundan alıyordu. Burada bizim sesimizi duyan eden hiç kimse yok gittiğimiz zaman muhatap bile alınmıyoruz. 'Siz kimsiniz?' diyorlar. 'Biz istediğimizi yaparız bildiğimiz okuruz gidin istediğiniz maceralara şikayette bulunun' diyerekten bizleri hiçbir şekilde kale alınmıyoruz."

Evi için yıkılma kararı alınan başka bir vatandaş ise; "AK Parti'nin Konya'daki yüzde 75 boyunu yüzde 25'e düşürüyor bu başkan. İkinci kere seçtiğimiz için mi oluyor? Sayın Cumhurbaşkanımız bunu duysun. Gerçekten halkımız bıktı ya bu ne çektiğimiz ya? Kaç senedir bu Konya bu AK Parti'ye oy veriyor bir Konya değil Karaman, Aksaray, Nevşehir bu AK Parti'ye oy veriyor bu oy verdiğimiz için mi oluyor? Yazık günah ya ben de bu hanımına ne çektim biliyor musun? O iki göz evi oğlum hasta diye yaptırdık. Adam sıkılır utanır ya bu evleri yıkmaya ya yazık günah ya ben bir emekli adamım ya 64 yaşında bu hanımımla yaptım ben oğlanın oraya düzelsin diye sara hastası oğlum kimsenin haberi yok" diye konuştu.

"Devlet bize yol göstersin"

Evi için yıkılma kararı alınan bir diğer vatandaş; "Benim iki çocuğum var. Doğru düzgün işte çalışmıyorum. Ufak tefek arkadaşların yardımıyla oraya kendime bir ev yaptım. Ama geldi belediye bunu da yıktı. Her defasında hepsini aradım. Yapacak bir şey yok. Hepsi yıkılacak. Madem böyle bir şey vardı. Devlet bize yol göstersin. Ben kaç kere TOKİ'ye yazıldım. Hiçbir şekilde ev çıkmadı. Evi olup da insanların çoğuna ev çıktı ama bize çıkmıyor. Defalarca yazıldık. Hiçbir şekilde bize yol göstermiyorlar. Bundan sonra Mustafa Kavuş'a oy yok. Bu kadar söyleyeceklerim" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Konya'da Yıkım Kararına Vatandaş Tepkisi - Son Dakika

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