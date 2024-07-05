Konya Ticaret Odası İsrail'in Filistin'deki saldırılarını kınadı

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Konya Ticaret Odası (KTO), İsrail'in Filistin'de devam eden saldırılarını kınadı. Yayınlanan mesajda, "İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma ve gündemden düşürmeye yönelik çabalarına izin vermeyeceğiz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin Gazze'deki soykırımı unutturmayacağız" denildi.

Konya Ticaret Odası, yayınladığı mesajla İsrail'in Filistin'de devam eden saldırılarını kınadı. Yayınlanan mesajda, Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden beri insanlık tarihinin büyük katliamlarından birine şahit olunduğu hatırlatılarak, "9 aydır devam eden İsrail saldırılarında çoğunluğu çocuk ve kadınların olduğu 40 bine yakın Filistinli hayatını kaybederken 2 milyon kardeşimiz göçe zorlandı. Gazze'de hastaneler, ibadethaneler, okullar, sığınma kampları gözü dönmüş İsrail'in saldırılarında bombalandı. İsrail'in işgal ve katliamları tüm dünyanın gözü önünde gerçekleştirildi. Filistinlilerin nesiller boyu yaşadıkları topraklara el konulmasını hedefleyen bu saldırılar, hem bir insanlık hem de bir savaş suçudur. Filistin topraklarında işlenen suçlardan dolayı İsrail'in hesap vermesi, suçların sorumlularının yargılanması ve cezalandırılması için uluslararası toplumu daha da geç olmadan sorumluluk üstlenmeye çağırıyoruz. Türkiye bu süreçte, İsrail üzerindeki baskının artırılması amacıyla insani yardımlara ek olarak diplomasi, ticaret ve hukuk alanında pek çok adım attı. Konya Ticaret Odası olarak, İsrail'in saldırganlığının ve Filistin halkına yaptığı zulmün karşısında durmaya, kardeş Filistin halkının özgürlük ve hukuk mücadelesini savunmaya devam edeceğimizi beyan ederiz. İsrail'in saldırılarını meşrulaştırma ve gündemden düşürmeye yönelik çabalarına izin vermeyeceğiz. Üzerinden ne kadar süre geçerse geçsin Gazze'deki soykırımı unutturmayacağız. Filistin halkının onurlu mücadelesine destek verdiğimizi bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunuyoruz" açıklamaların yer verildi. - KONYA