Konyaaltı Belediyesi Afetlere Karşı Seferberlik Halinde

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 2019 yılında göreve geldikleri günden itibaren sadece Konyaaltı'nda değil Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan afetlere karşı belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi.

Göreve geldikleri günden itibaren afetlerle mücadele ettiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, bu süreçte Türkiye'nin dört bir yanında yaşanan afetlere karşı belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Başkan Esen, "2019 yılında göreve geldiğimiz ilk andan itibaren sadece Konyaaltımızda değil, memleketimizin dört bir yanında yaşanan afetlere karşı tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bu süreçte Konyaaltılı hemşerilerimizle beraber büyük bir dayanışma içerisinde afet bölgesindeki yurttaşlarımızın yardımına koştuk. Ayrıca belediyemiz bünyesinde Sivil Savunma ve Acil Müdahale Servisi kurarak, yaşanan afetlere karşı hızlı bir şekilde hareket ederek diğer kurum ve kuruluşlarla koordineli çalıştık" dedi.

PANDEMİ VE MANAVGAT YANGINI

Pandemi sürecinde tüm çalışanlarıyla sahada vatandaşların yanında olduklarını hatırlatan Esen, "İlçemizin dört bir yanına maske, dezenfektan ve hijyen kitleri ulaştırdık. Okul, park vb. tüm sosyal yaşam alanlarını periyodik olarak dezenfekte ettik" diye konuştu.

Manavgat'ta yaşanan büyük yangın felaketine karşı Konyaaltı Belediyesi olarak destekte bulunduklarını anlatan Esen, "Manavgat'ta başlayan ve daha sonra çevre ilçelere yayılan yangın felaketine 250 personel, 5 arazöz, 5 su tankeri, 3 greyder ile müdahale ettik. Ayrıca bölgedeki vatandaşlarımızın temel ihtiyaçlarını gidermek için yaklaşık 50 TIR yardım kolisi (temel gıda, su, ilk yardım malzemeleri vb.) gönderdik" dedi.

KUMLUCA SEL FELEKATİ

Geçen yıl Kumluca İlçesi'nde yaşanan sel felaketine 200 personel ve 100 araç ile müdahale ettiklerini söyleyen Esen, "Felaketin ilk gününden itibaren ekiplerimiz çevre temizliği ve su tahliyesi gerçekleştirerek bölge halkımızın normal hayata geçiş yapmasını hızlandırdı" diye konuştu.

KAHRAMANMARAŞ DEPREMİ

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinden etkilenen bölgelere Konyaaltı Belediyesi olarak yardım götürdüklerine de değinen Esen, şöyle konuştu:

"Kahramanmaraş merkezli yaşanan iki büyük depremin ilk saatlerinde hızlıca harekete geçtik ve ekiplerimizle birlikte bölgeye ulaştık. Tüm kuruluşlardan önce bölgeye ulaştığımızda ekiplerimizle birlikte hemen arama-kurtarma çalışmalarına başladık. İlk etapta yaklaşık 100 kişiden oluşan Sivil Savunma ve Acil Müdahale Servisi ekibimiz şehir merkezi dahil ilçe ve köylere dağılarak müdahaleye başladı. Akabinde başlattığımız dayanışma seferberliği ile bölgedeki depremzedelerimize 120'si TIR olmak üzere yaklaşık 170 araçlık gıda, su, ısınma, barınma vb. ihtiyaçları ulaştırdık. Ayrıca tam teşekküllü konteyner, çadır, seyyar tuvalete, ısıtıcı vb. temel ihtiyaçları hızlıca bölgeye ulaştırdık. Ekiplerimiz, tüm bu malzemeleri belirlenen noktalara götürerek kurumunu gerçekleştirdi. Bunun yanında hayvanlar için yem, jeneratör ve araçlar için benzin gibi bölge halkımızın ulaşmakta zorluklar yaşadığı ihtiyaçları da giderdik."