Konyaaltı Belediyesi Özel Öğrencilere Deprem Eğitimi Verdi

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Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Ekipleri tarafından Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda eğitim gören özel öğrencilere yönelik Deprem Haftası dolayısıyla acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı düzenlendi.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Ekipleri, Deprem Haftası dolayısıyla, Dr. Günseli Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu'nda özel öğrencilere acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirdi. Konyaaltı Belediyesi arama kurtarma köpeği Zeyna'nın da katıldığı tatbikatta özel öğrenciler hem eğlendi hem de öğrendi.

Dr. Günseli-Dr. Bülent Akınsal Özel Eğitim Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu özel eğitim öğretmeni Nil Şimşek, "Ülkemiz son zamanlarda depremle ilgili çalkantılar yaşadı. Öğrencilerimiz de bu olaydan çok etkilendi. Okulumuzda depremle ilgili güzel çalışmalar yapıyoruz. Konyaaltı Belediyesi Başkanı Semih Esen'e ve çalışma arkadaşlarına bu duyarlılığından dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.

Konyaaltı Belediyesi Destek Hizmetleri Sivil Savunma Birimi Uzmanı Sinan Toprak da "Bugün burada Deprem Haftası nedeniyle acil durum eğitimi ve deprem tatbikatı gerçekleştirmek amacıyla bir araya geldik. Özel öğrencilerimizle bir tatbikat yaptık" diye konuştu.