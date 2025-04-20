Kooperatif Başkanı Ergün'den Tamamlanmayan Konutlar için Sert Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Kooperatif Başkanı Ergün'den Tamamlanmayan Konutlar için Sert Tepki

Geniş Video İzle

İzmir'de Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Teyfik Fikret Ergün, teslim edilmeyen konutlar ve inşaatın tamamlanmaması nedeniyle yaşadıkları mağduriyeti açıkladı. Üyelerinin 163 milyon 875 bin TL ödediğini belirten Ergün, proje konusunda verilen sözlerin tutulmadığını belirtti.

20.04.2025 18:53  Güncelleme: 19:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kooperatif Başkanı Ergün'den 'tamamlanmayan konut' tepkisi: "Teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık"

Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün, yaşadıkları mağduriyeti anlattı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON aracılığı ile başlattığı kooperatif sisteminde yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Teyfik Fikret Ergün, "İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurduğu kooperatif olan, Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Teyfik Fikret Ergün, "Teknik ve idari personellerimiz işten çıkarıldı ve çalışmalarımız engellendi. Ödemeyi yapmadıkları firmalar kapımızı çalmaya başladı. Proje lansmanı ile birlikte beş yıl sonra gerçekler karşımıza çıktı. Tamamlanmayan katlar, bitmeyen inşaat ve teslim edilmeyen konutlar. Bizler, İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık" diye konuştu.

"Bazı ortaklarla ilgili hiçbir kayıt yok"

Üye sayılarının 231 olduğunu belirten Ergün, "Konut dikkate alındığında, üye sayısı 251'dir. Toplam 380 konutun 129 adedi, arsa sahiplerine aittir. Ortakların kooperatife giriş ve çıkışları, ortaklık pay defteri üzerinden takip edilmelidir. Mahiyetlerinde yeterli ofis personelinin olmasına rağmen, 2019 yılından itibaren ortakların giriş ve çıkışları ortaklık pay defterine yazılmamıştır. Bazı ortaklarla ilgili hiçbir kayıt bulunmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"163 milyon 875 bin TL ödedik"

Tanıtım aşamasında, konutların ilk 2 yılda teslim edileceği ve üçüncü yıl ödemelere devam edileceği vaatlerinin verildiğini belirten Ergün, "Bu gerçekleşmedi. 31 Aralık 2023 tarihinde teslim edeceklerini beyan ettiler, olmadı. En son 2024 yılında önerdikleri ödeme planını kabul etmemizi istediler. 'Konutlarınızı 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayında teslim edeceğiz' dediler. 163 milyon 875 bin TL ödedik. Teslim edemediler. Verdikleri sözleri, söyledikleri tarihlerde tutmadıkları gibi katları tamamlayamadılar. Kaba inşaatı bitiremediler. Konutları teslim edemediler. 26 Ocak 2025 tarihinde yapılan genel kurulda 'Kasamızda para var, kredi çekeceğiz, Haziran - Temmuz 2025 ayında evlerinizi teslim edeceğiz' diyeceklerdi. Fakat yine sözlerini tutamayacaklardı. İşleri güçleri, üyeleri ve ortakları kandırmak ve oyalamak olduğu net olarak ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Evler küçültülmüş"

Sözlerini sürdüren Ergün, şunları kaydetti:

"Proje lansmanında bize satılan evlerle, inşa edilen proje arasında çok büyük fark vardır. Evler küçültülmüş. Bu konuyu defalarca dile getirdik. Küçültülen pencere ve diğer imalatlara ait ruhsat onayı çıkmadan bu değişiklikler yapılmıştır. Biz bunları düzelteceğiz."

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Ekonomi, İnşaat, Emlak, Yerel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Yerel Kooperatif Başkanı Ergün'den Tamamlanmayan Konutlar için Sert Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak Birinde KPSS şartı da yok İki kamu kuruluşuna 1036 personel alınacak! Birinde KPSS şartı da yok
Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler Kaza geçiren ünlü oyuncudan ilk görüntüler
Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü Oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşını bıçaklayarak öldürdü
Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti Yenidoğan davasında intihar eden doktor hakkında kritik ihbar: Fırat Sarı tahdit etti
Fidan Gül’ün ifadesi ortalığı karıştırdı Tutuklu başkandan jet açıklama Fidan Gül'ün ifadesi ortalığı karıştırdı! Tutuklu başkandan jet açıklama
Bir il daha demiryoluna kavuşuyor Bir il daha demiryoluna kavuşuyor
Karsu anne oldu İşte bebeğine verdiği isim Karsu anne oldu! İşte bebeğine verdiği isim
Ekipler bile şaşırdı Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı Ekipler bile şaşırdı! Çöp ev diye diye gittiler, karşılarına 3 dil bilen pilot çıktı
Eskişehir’de kayda alındı Sokak düğününde skandal görüntü Eskişehir'de kayda alındı! Sokak düğününde skandal görüntü
Fenerbahçe’de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız Fenerbahçe'de unutulan 11.5 milyon euroluk yıldız
Bakanlık bir markayı daha ifşa etti Satılması artık yasak Bakanlık bir markayı daha ifşa etti! Satılması artık yasak

21:42 Jose Mourinho, muhabirle tartıştı İlk soruyu duyunca küplere bindi Jose Mourinho, muhabirle tartıştı! İlk soruyu duyunca küplere bindi
21:17 Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı Puan kaybı sonrası Fenerbahçe karıştı! Taraftarlar, DJ kabinine bile saldırdı
21:00 Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı Fenerbahçe, Kayserispor ile 3-3 berabere kaldı
19:52 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü İşte saldırının görüntüleri Kassam Tugayları, İsrail askerlerini pusuya düşürdü! İşte saldırının görüntüleri
18:19 Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor Trump yönetimi, Afrika kıtasından tamamen çekilmeye hazırlanıyor
14:41 Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis’i azarladı Prenses Charlotte, geçit töreninde kardeşi Prens Louis'i azarladı
14:36 Arda Güler son sırada Real Madrid’i karıştıracak liste açıklandı Arda Güler son sırada! Real Madrid'i karıştıracak liste açıklandı
14:35 Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ’ın ifadesi ortaya çıktı Fenomen arkadaşını öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın ifadesi ortaya çıktı
14:31 Trafik kazası geçiren Berk Atan’ın sağlık durumu hakkında yeni haber Trafik kazası geçiren Berk Atan'ın sağlık durumu hakkında yeni haber
14:17 Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu Ünlü şarkıcı, sahnede şarkı söylediği sırada kustu
14:17 Özgür Özel mitinge traktörle geldi Özgür Özel mitinge traktörle geldi
13:57 Zirai don hangi ürünleri vurdu Bakan Yumaklı ’’İlk kez açıklıyorum’’ diyerek tek tek saydı Zirai don hangi ürünleri vurdu? Bakan Yumaklı ''İlk kez açıklıyorum'' diyerek tek tek saydı
13:54 Belgrad Ormanı’nda bulunan Ece Gürel’in kesin ölüm nedeni belli oldu Belgrad Ormanı'nda bulunan Ece Gürel'in kesin ölüm nedeni belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2025 21:56:24. #7.13#
SON DAKİKA: Kooperatif Başkanı Ergün'den Tamamlanmayan Konutlar için Sert Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement