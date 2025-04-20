Kooperatif Başkanı Ergün'den Tamamlanmayan Konutlar için Sert Tepki

Kooperatif Başkanı Ergün'den 'tamamlanmayan konut' tepkisi: "Teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık"

Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Ergün, yaşadıkları mağduriyeti anlattı

İZMİR - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İZBETON aracılığı ile başlattığı kooperatif sisteminde yaşadıkları mağduriyeti dile getiren Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Teyfik Fikret Ergün, "İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun kurduğu kooperatif olan, Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifi Genel Kurul Toplantısı, Karabağlar Halk Eğitim Merkezi'nde gerçekleşti. Toplantı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Toplantıda konuşan Kooperatif Başkanı Teyfik Fikret Ergün, "Teknik ve idari personellerimiz işten çıkarıldı ve çalışmalarımız engellendi. Ödemeyi yapmadıkları firmalar kapımızı çalmaya başladı. Proje lansmanı ile birlikte beş yıl sonra gerçekler karşımıza çıktı. Tamamlanmayan katlar, bitmeyen inşaat ve teslim edilmeyen konutlar. Bizler, İzmirli iş adamları ve İzmir Ticaret Odası ismine güvenerek 5 yıl önce Sınırlı Sorumlu İşadamları Konut Yapı Kooperatifine girmiştik ama 61 ayda tamamlanmayan katlar, bitmeyen kaba inşaat ve teslim edilmeyen konutlarla hüsrana uğradık" diye konuştu.

"Bazı ortaklarla ilgili hiçbir kayıt yok"

Üye sayılarının 231 olduğunu belirten Ergün, "Konut dikkate alındığında, üye sayısı 251'dir. Toplam 380 konutun 129 adedi, arsa sahiplerine aittir. Ortakların kooperatife giriş ve çıkışları, ortaklık pay defteri üzerinden takip edilmelidir. Mahiyetlerinde yeterli ofis personelinin olmasına rağmen, 2019 yılından itibaren ortakların giriş ve çıkışları ortaklık pay defterine yazılmamıştır. Bazı ortaklarla ilgili hiçbir kayıt bulunmamıştır" ifadelerine yer verdi.

"163 milyon 875 bin TL ödedik"

Tanıtım aşamasında, konutların ilk 2 yılda teslim edileceği ve üçüncü yıl ödemelere devam edileceği vaatlerinin verildiğini belirten Ergün, "Bu gerçekleşmedi. 31 Aralık 2023 tarihinde teslim edeceklerini beyan ettiler, olmadı. En son 2024 yılında önerdikleri ödeme planını kabul etmemizi istediler. 'Konutlarınızı 2024 yılı Ağustos ve Eylül ayında teslim edeceğiz' dediler. 163 milyon 875 bin TL ödedik. Teslim edemediler. Verdikleri sözleri, söyledikleri tarihlerde tutmadıkları gibi katları tamamlayamadılar. Kaba inşaatı bitiremediler. Konutları teslim edemediler. 26 Ocak 2025 tarihinde yapılan genel kurulda 'Kasamızda para var, kredi çekeceğiz, Haziran - Temmuz 2025 ayında evlerinizi teslim edeceğiz' diyeceklerdi. Fakat yine sözlerini tutamayacaklardı. İşleri güçleri, üyeleri ve ortakları kandırmak ve oyalamak olduğu net olarak ortaya çıktı" şeklinde konuştu.

"Evler küçültülmüş"

Sözlerini sürdüren Ergün, şunları kaydetti:

"Proje lansmanında bize satılan evlerle, inşa edilen proje arasında çok büyük fark vardır. Evler küçültülmüş. Bu konuyu defalarca dile getirdik. Küçültülen pencere ve diğer imalatlara ait ruhsat onayı çıkmadan bu değişiklikler yapılmıştır. Biz bunları düzelteceğiz."