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Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı - Son Dakika

Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı

Düzce'de bir kadın, "Gofret" ismini verdiği köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı.

04.12.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:28
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Düzce'de bir kadın, "Gofret" ismini verdiği köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Partinin ilerleyen kısımlarında katılımcılar çalan müziklerle doyasıya eğlendi.

Düzce'de Sibel Kabasakal, king charles cinsi Gofret isimli köpeğinin 6. yaş gününü partiyle kutladı. Gofret, sepete konularak partinin yapılacağı yere getirildi. Aynı zamanda pasta da kesildi. Davetlilerin alkışları eşliğinde yeni yaşına giren Gofret için davetliler getirdikleri hediyeleri vererek, köpeği sevdi. Partinin ilerleyen saatlerinde ise davetliler çalan müziklerle dans etti. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Düzce, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Köpeğinin doğum gününü böyle kutladı - Son Dakika
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