Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babasından tepki - Son Dakika
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babasından tepki

Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babasından tepki

Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, yapılan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara tepki göstererek, 'Kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?' dedi.

29.05.2024 11:06  Güncelleme: 11:09
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Ankara'nın Keçiören ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz, yapılan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara tepki göstererek, "Kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?" dedi.

Ankara'nın Keçiören ilçesinde okula gitmek için evinden çıkan 10 yaşındaki Tunahan Yılmaz, 7 Aralık 2023 tarihinde başıboş sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Olayın ardından Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi altına alınan çocuk, 3 aylık tedavi sürecinin ardından taburcu oldu. Zorlu ameliyat süreçleri atlatan Tunahan Yılmaz, taburcu olmasına rağmen hala tedavi görüyor. AK Parti'nin artan sokak köpeği saldırılarının ardından hazırladığı çalışma ise başıboş köpeklerin toplanması, kısırlaştırılması, bakımlarının yapılmasından sonra sahiplendirme konusunda teşvik sağlanmasını öngörürken, köpeklerin saldırısına uğrayan Tunahan Yılmaz'ın babası Halil Yılmaz düzenlemeye karşı çıkanlara tepki gösterdi. Baba Halil Yılmaz, İHA muhabirine yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulduktan sonra teklif halinde Meclise gelecek olan düzenlemeyi desteklediklerini söyledi.

"Düzenlemeye karşı çıkanların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi?"

Yasa tasarısını okuduğunu belirten Halil Yılmaz, "Altına imzamı atarım. Biz, Tunahan'ın 1 hafta sonra 7 ay olacak. 7 aydır neler çektiğimizi bir Allah bilir, bir de biz biliriz. Tunahan'ın yaklaşık 34 gün sonra bir ameliyatı var. Şu anda vücudu parçalı halde. Bütün kaba etleri, kasları eksik" ifadelerini kullandı.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak olan yeni düzenlemeye karşı çıkan vatandaşlara seslenen Yılmaz, "Bu, neyin davası? Benim başıma gelen veya ölen onlarca insanlarımız var, parçalanan çocuklarımız var. Onların başına gelse, kendi çocuklarının parçalanmasını isterler miydi? Çouğu insanın hayvansever olduğuna inanıyoruz ama biz de hayvanseveriz. Bizim de içimiz acıyor" diye konuştu.

"Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz"

Kendi evladının okul harçlığıyla mama almak için 2 kilometre yürüdüğünü anlatan Yılmaz, "Benim evladım köpeğin yavrularına ve kedinin yavrularına mama getirdi. Biz böyle bir insanız. Biz ölüme zaten karşıyız, katliam yapılsın demiyoruz" açıklamasında bulundu.

Hayvanları koruma derneklerinin 'mamacılık' faaliyetleri yürüterek rant peşinde olduklarını iddia eden Yılmaz, "Başıboş sokak köpeklerinin tek sorumlusu belediyeler olsun. Belediye personelleri bırakmıyorlar, topluyorlar. Personellere de saldıranları gördüm" dedi.

"Ben çocuğum keşke acı çekmeden ölseydi dedim"

"Allah kimseyi benim durumuma düşürmesin" diyen Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir insan, çocuğu acı çekerken 'Ölüm kurtuluştu, keşke ölseydi' dediği olur mu? Ben bu kelimeyi kullandım. Ben çocuğum keşke acı çekmeden ölseydi dedim. Doktorlarımız ellerinden gelen bütün imkanları kullandılar. Kendi evlatları gibi ilgilendiler."

"Köpekler artık insanı yiyecek durumda"

Küçüklüğünden beri köpeklerle iç içe yaşadığını belirten Yılmaz, "Köpekler artık insanı yiyecek durumda. Köpek ısırması duydum da bir köpek canlı canlı insan yer mi?" şeklinde konuştu.

Başıboş sokak köpeklerinin uyutulmadığı takdirde bu işin önüne geçilmeyeceğini dile getiren Yılmaz, "Nereye kadar kısırlaştırılacak? Bunun önüne nasıl geçecek? İmkan olsa da hiç kimsenin canı yanmasa. Usulü ve gerekeni neyse olsun" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan çocuğun babasından tepki - Son Dakika

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