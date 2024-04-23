Körfez'de 23 Nisan Kutlamaları Büyüledi - Son Dakika
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Yerel

Körfez'de 23 Nisan Kutlamaları Büyüledi

Körfez\'de 23 Nisan Kutlamaları Büyüledi

Körfez'de düzenlenen 23 Nisan etkinliğinde öğrencilerin gösterileri büyük ilgi gördü. Kutlamalara katılanlar arasında Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve diğer protokol üyeleri de vardı.

23.04.2024 15:31  Güncelleme: 15:37
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Körfez'de 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen etkinlikte öğrenciler gösterileri ile izleyenleri büyüledi.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Körfez'de coşku içerisinde kutladı. Kutlamaların adresi Alparslan Türkeş Spor Kompleksi olurken katılım yoğun oldu. Günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Stadı dolduran Körfezliler ise öğrencilerin gösterisini ayakta alkışladı. 23 Nisan dolayısıyla düzenlenen çeşitli sosyal ve kültürel yarışmalarda dereceye girenlere ödüller protokol üyeleri tarafından verildi. Daha sonra tüm öğrenciler bando eşliğinde tören yürüyüşü gerçekleştirerek stadı dolduran vatandaşları selamladı. Çocukların bayramını kutlayan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün bizler için önemli ve anlamlı bir gün. 23 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu günü çocuklara armağan etti. Çocuklarımızın bayramını kutluyorum" dedi.

Programa katılanlar arasında Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Milli Eğitim Müdürü Sergülen Kurt, kamu kurum müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Körfez'de 23 Nisan Kutlamaları Büyüledi - Son Dakika

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