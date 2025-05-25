Körfez\'de Afet Gönüllüleri Hazırlıklarını Duyurdu

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), Körfez'deki merkezinde afetlere hazırlık sürecini ve yaz dönemindeki görev planlarını duyurdu. Türkiye genelinde 62 bin gönüllüye ulaşan dernek, sahada aktif rol oynamaya devam ediyor.

Mahalle Afet Gönüllüleri Derneği (MAG-DER), Körfez Güney Mahallesi'nde bulunan merkezlerinde afetlere yönelik hazırlıklarını ve yeni dönem faaliyetlerini paylaştı. Dernek başkanı Bahri Soyyiğit, bölgede yaşanabilecek fay hareketliliği, ani sel ve yangınlara karşı çalışmalarını hızlandırdıklarını vurguladı. Başkan Soyyiğit, 31 Mayıs'ta Bursa ve Yalova'dan kalabalık bir gönüllü grubunun Körfez'e geleceğini duyurdu. Misafir ekipler, Güney Mahallesi'ndeki eğitim merkezinde çok yönlü tatbikatlara katılacak ve yeni sezonda uygulanacak olan çalışma programlarını belirleyecek. Soyyiğit, geçen sezon yapılan eğitim ve tatbikatların etkili sonuçlar verdiğini belirterek, "Geçtiğimiz yaz yaklaşık bin 500 boğulma vakasında müdahalede bulunduk. Cebeci sahilindeki sorumluluk bölgemizde ise hiç can kaybı yaşanmadı. Deniz sezonu boyunca Körfez ekibi yine aynı bölgede aktif olarak görev yapacak." dedi.

Körfez'de eğitim ve müdahale merkezi

Körfez Belediyesi tarafından tahsis edilen alanda kurulu merkezin önemine değinen Bahri Soyyiğit, bölgede 2 konteyner bulunduğunu, bunların birinin müdahale malzemeleri, diğerinin ise eğitim amaçlı kullanıldığını ifade ederek, "Burada gönüllülerimize düzenli eğitimler veriyoruz. Ayrıca depolama alanlarımız, eğitim kulelerimiz ve acil müdahale altyapımız da mevcut. Belediyemizin desteğiyle burayı daha da geliştiriyoruz." diye konuştu.

Türkiye genelinde 62 bin mahalle afet gönüllüsü var

Soyyiğit, MAG-DER'in yalnızca arama-kurtarma çalışmalarıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda toplumun afet bilinci ve müdahale kapasitesini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Türkiye genelinde 62 bin, Kocaeli'de ise bin 800 gönüllü olduğunu açıklayan Soyyiğit, "Şu anda acil çağrıyla göreve çıkabilecek 300 kişilik hazır ekibimiz var. Çankırı'da sel, Akdeniz'de yangın gibi birçok afette görev aldık. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile birlikte yürüttüğümüz çalışmalar sayesinde sorumlu olduğumuz sahillerde son 21 yıldır can kaybı yaşanmadı. Bugüne kadar 4 binin üzerinde insanın hayatını kurtardık." ifadelerini kullandı. - KOCAELİ