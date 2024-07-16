Körfezliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında meydanlardaydı - Son Dakika
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Yerel

Körfezliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında meydanlardaydı

Körfezliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında meydanlardaydı

Körfezliler, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yıl dönümünde şehitler için dua etti. Körfez Kaymakamı, Belediye Başkanı ve diğer yetkililerin katıldığı programda, vatandaşlar da coşkuyla bayraklarını salladı. Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua yapıldı. Program, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ulusa seslenişi ve selaların okunmasıyla sona erdi.

16.07.2024 11:41  Güncelleme: 11:43
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KOCAELİ (İHA) – 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. Yıl dönümünde Körfezliler şehit olanlar için dua okudu.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi önündeki 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen programa; Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve eşi Hatice Söğüt, Garnizon Komutan Vekili Bayram Savaş, ilçe jandarma ve emniyet müdürleri, başkan yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt, Levent Yılmaz, Ahmet Erdemiş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Körfezliler alanı doldurdu"

Programda ayrıca; AK Parti İlçe Başkanı Nurettin Okudan, MHP İlçe Başkanı Doğan Bekiroğlu, BBP İlçe Başkanı Selim Öztürk, geçmiş dönem Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, belediye meclis üyeleri, STK temsilcileri, oda başkanları ve yöneticileri ile de yer aldı. Vatandaşların da ellerinde bayraklarıyla coşkuya ortak olduğu buluşma, Resul Aydemir'in seslendirdiği ezgilerle başladı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bizlere, dünyada eşine az rastlanan bir ihaneti yaşatan; ama buna karşılık yine tüm cihanın şahit olduğu en büyük cevabı alan 15 Temmuz'un yıldönümündeyiz. Bugün, ihanet şebekelerinin, ağababaları ile işbirliği halinde kendi topraklarını işgale yeltendiği o kara günün yıldönümü. Ama yüce Allah'a şükürler olsun ki o gün; bizim için "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" oldu. O gün; yılmaz, yorulmaz ve cesur lider Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kükreyen bir milletin İzzet ve aydınlığa, hain ve alçakların ise zillet ve karanlığa gömüldüğü gün oldu. ve yine o gün, FETÖ ve uluslararası şebekelerin ortaklığında girişilen, vatanımızı sömürgeleştirme operasyonu; ilahi bir nefes, çelik bir irade, ve ezeli bir asalet ile paramparça edildiği gün oldu. Bunun için ne kadar şükretsek azdır. 15 Temmuz vesilesiyle, başta Türkiye Büyük Millet Meclisi olmak üzere, korumakla görevli olduğu insanlara kurşun sıkanlara, aklı, vicdanı ve iradesi satın alınmış olanlara tarihi bir cevap verilmiştir. Devletin her kademesinde sinsice yuvalanmış olan FETÖ'nün, ulusumuzun geleceğinden silinmesi sağlanmıştır. Birliğimizi ve dirliğimizi koruduğumuz sürece, tüm iç ve dış engellere ve tuzaklara karşı, 15 Temmuzda olduğu gibi, bundan sonrada başı dik olarak yaşama irademiz bir kez daha, dosta düşmana gösterilmiştir. Karanlığı aydınlatan bir şimşek gibi, alçakların üstüne inen kahraman şehitlere rahmet olsun. Asil milletimizin şanlı bayrağını, küresel hainlerle birlikte indirmeye teşebbüs edenlere de lanet olsun" ifadelerini kullandı.

"Milletimiz en güzel cevabı verdi"

Başkan Söğüt'ün ardından Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar da kısa bir konuşma yaparak, "Milletimizin demokrasi ve milli iradeye olan bağlılığını bir kez daha hatırladığımız ve gururla andığımız 15 Temmuz'da hep birlikteyiz. 8. yıldönümünde demokrasi ve vatan bağımsızlığı için canlarını feda eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı milletimizin gösterdiği direniş tarihin en önemli noktalarından birdir. Kadın erkek, genç yaşlı demeden meydanlara inmiş, tanklara, uçaklara karşı göğsünü siper etmiştir. 15 Temmuz sadece bir direnişin değil, birlik ve beraberliğimizin de simgesi olmuştur. Allah bizlere bir daha böyle acılar yaşatmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. İPRAŞ Camii İmamı Hüseyin Çalışkan, Çarşı Cami İmamı İbrahim Karaosmanoğlu, Yavuz Camii İmam Hatibi Emre Avanoğlu ve Yeniyalı Camii İmam Hatibi Yahya Yonca'nın Kur'an tilaveti sonrasında İlçe Müftüsü Muhammed Aydın dua yaptırdı. Okunan Kur'an-ı Kerim ve yapılan dua sonrasında Körfez Belediyesi Mehteran Takımı sahne aldı. Marş ve ezgileri seslendiren Mehteran gösterisi sonrasında 15 Temmuz'u anlatan videolar izletildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa seslenişi de alanda canlı olarak izlendi. Program, saat 00: 13'te selaların okunması ile birlikte sona erdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

15 Temmuz, Körfez, Yerel, Politika, Son Dakika

Son Dakika Yerel Körfezliler 15 Temmuz hain darbe girişiminin 8. yılında meydanlardaydı - Son Dakika

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