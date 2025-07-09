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Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı

Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı
09.07.2025 21:42
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Manisa'da koruyucu ailelik üzerine yapılan toplantıda çocukların sevgi dolu bir ortama ihtiyacı vurgulandı.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan'ın eşi Dr. Ruhan Özkan, koruyucu aileliğe farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen 'Gönül elçileri ile koruyucu aile' farkındalık toplantısına katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın ardından başlayan programda Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Merve Solak Arabacı, açılış konuşmasında koruyucu aileliğin çocukların gelişimindeki yerini vurguladı.

Toplantıda konuşan Dr. Ruhan Özkan, sevgi, güven ve ilginin bir çocuk için hayati değer taşıdığını belirterek, "Koruyucu ailelik, sadece bir çocuğa yuva açmak değil; aynı zamanda toplumsal dayanışmanın, merhametin ve insanlık onurunun en güzel örneklerinden biridir. Bu sistem sayesinde, devlet koruması altındaki binlerce çocuğumuz sevgi dolu bir ortamda büyüme, eğitim alma ve hayata umutla bakma fırsatı buluyor. Unutmayalım ki, her çocuk bir umuttur ve o umudun yeşermesi için bazen tek gereken şey, sevgiyle bakan bir çift göz ve güvenli bir kucaktır." dedi.

Devletin koruyucu ailelere sağladığı danışmanlık, maddi ve eğitim desteklerine değinen Dr. Özkan, "Devletimiz koruyucu ailelere danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunarak bu sorumluluğu üstlenmelerinde yanlarında yer almaktadır. Ancak bir çocuğun hayatına dokunmanın değeri hiçbir maddi ölçüyle tarif edilemez. Çünkü bir çocuğun 'anne' ya da 'baba' diyebileceği bir ses bulması, hayatın en büyük armağanıdır." ifadelerini kullandı.

Manisa'da 187 çocuk, 158 koruyucu aile yanında

Koruyucu ailelik konusunda Türkiye genelindeki gelişmelere de değinen Dr. Özkan, "İlimizde de şu anda 158 koruyucu aile yanında 187 çocuğumuz yaşamaktadır. Bu çocuklarımız arasında 47 özel gereksinimli çocuk bulunmakta; down sendromlu, fiziksel ve zihinsel engelli çocuklarımız, koruyucu ailelerimizin yanında şartsız sevgiyle hayata hazırlanmakta, güçlü ve başarılı bireyler olmaları için desteklenmektedir." dedi.

Dr. Ruhan Özkan sözlerini şu çağrıyla tamamladı:

"Bu topraklar yüzyıllardır dayanışmanın, merhametin ve paylaşmanın yaşandığı güzel bir vatan olmuştur. Bugün de bu güzel değerleri yaşatmanın tam zamanıdır. Kendi evladımız kadar seveceğimiz bir çocuğun hayatına dokunma vaktidir. Bu vesileyle koruyucu aile olan herkese yürekten teşekkür ediyor, henüz bu yola çıkmamış olanlara da sesleniyorum: Bir çocuğun geleceğine ışık olmak, dünyayı güzelleştiren en sessiz ama en güçlü yoldur."

Toplantının devamında Koruyucu Aile Birim Sorumlusu Sosyal Hizmet Uzmanı Sinem Gönenç Bozkurt, Türkiye genelinde yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yaptı, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Ayrıca iki çocuğa koruyucu ailelik yapan bir anne ile hizmetten yararlanıp kamu görevine yerleşen bir genç de duygu ve deneyimlerini katılımcılarla paylaştı. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Koruyucu Aile Farkındalık Toplantısı - Son Dakika

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